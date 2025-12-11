Amazonセール情報大紹介！ 第700回
【大幅値下げ】100%充電までわずか58分。Anker 1056Whポータブル電源が45％オフ！
2025年12月11日 10時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonセール】Ankerならではの長寿命性能はそのままに、充電速度、出力が大幅に進化！ Anker ポータブル電源が、Amazonセールに登場！
1056Wh 58分急速充電が可能なAnkerのポータブル電源「Anker Solix C1000 Portable Power Station」が、Amazonでタイムセール中です。
「Anker Solix C1000 Portable Power Station」の参考価格は119,900円ですが、タイムセールでは45％オフの65,900円という大幅割引価格で手に入ります。
100%充電までわずか58分。
Anker独自の急速充電技術により、100%充電までわずか58分。キャンプの朝に充電忘れに気づいたり、突然の台風で停電の可能性があっても、充電の不安がなくなります。
もしもの時に心強い防災機能
一般的なポータブル電源と異なり、本製品は充電100%で長期保管できるだけでなく、主電源のOFF機能を新たに搭載することで、自然放電も抑制 (半年で約5%)。いざという時に最大限の電力を残すことができます。
「Anker Solix C1000 Portable Power Station」が、45％オフの65,900円で購入できるチャンス。ぜひ確認ください！
