Amazonセール情報大紹介！ 第700回

【大幅値下げ】100%充電までわずか58分。Anker 1056Whポータブル電源が45％オフ！

2025年12月11日 10時30分更新

文● 西川誠一　編集⚫︎ASCII

アマゾンでAnker Solix C1000 Portable Power Stationを入手

【Amazonセール】Ankerならではの長寿命性能はそのままに、充電速度、出力が大幅に進化！　Anker ポータブル電源が、Amazonセールに登場！

　1056Wh 58分急速充電が可能なAnkerのポータブル電源「Anker Solix C1000 Portable Power Station」が、Amazonでタイムセール中です。

　「Anker Solix C1000 Portable Power Station」の参考価格は119,900円ですが、タイムセールでは45％オフの65,900円という大幅割引価格で手に入ります。

100%充電までわずか58分。

　Anker独自の急速充電技術により、100%充電までわずか58分。キャンプの朝に充電忘れに気づいたり、突然の台風で停電の可能性があっても、充電の不安がなくなります。

もしもの時に心強い防災機能

　一般的なポータブル電源と異なり、本製品は充電100%で長期保管できるだけでなく、主電源のOFF機能を新たに搭載することで、自然放電も抑制 (半年で約5%)。いざという時に最大限の電力を残すことができます。

　「Anker Solix C1000 Portable Power Station」が、45％オフの65,900円で購入できるチャンス。ぜひ確認ください！

