ユウキロックの「節約バンザイ！」 第126回
急げ！東京アプリで“1万1000円分”ゲットする方法
2025年12月09日 07時00分更新
11月28日、東京都の小池百合子知事は物価高対策として都公式アプリ「東京アプリ」を使い、15歳以上の都民に対して1万1000円相当のポイントを付与すると発表した。当初は7000円相当のポイントを秋に付与する予定だったが、先延ばしとなり、都民の生活応援の強化ということで+4000ポイント増額された。
東京都民の方は2025年2月にリリースされた「東京アプリ」をいよいよスマートフォンにインストールする時期が来ました。それも今週中です。これは絶対です。俺との約束です。それをすることで更にポイントを獲得することが出来ます。今回は「東京アプリ」の導入方法と来週から始まる東京都の「ポイント増額キャンペーン（勝手に命名）」をご紹介します。まだまだきなくさいことがありますので、僕の予想も含めて書きますので最後まで読んでくださいね！！
東京アプリ「最終検証」で500ポイント獲得
最初に説明しておきますと、「東京アプリ」で進呈されるポイントは「東京ポイント」といいます。ポイントは「dポイント」「auPAY」「メルカリポイント」「楽天ペイ」「Vポイント」に交換可能なので問題なく使えます。
それでは来週2025年12月15日から始まる「東京アプリ」の「ポイント増額キャンペーン（勝手に命名）」の詳細です。
【「東京アプリ」都民参加型最終検証】
開催期間：2025年12月15日（月）13時00分 ～ 12月26日（金）18時00分
対象者：都内在住で15歳以上の都民の方（東京都に住民登録されている方に限ります）
協力者の方に対して：「東京ポイント」500ポイントを進呈
本人確認機能などの技術面や運用面の検証、新規登録からポイント付与までの一連の動作の確認や、アクセスの集中回避に向けたデータ収集を、都民に参加してもらって実施するというもの。協力してもらったら「東京ポイント」500ポイントを進呈されます。概要を読んだだけでも「東京アプリ」が本格的に始動することがわかります。そして500ポイント進呈。これは参加するしかないです。それでは、参加に必要なものをお伝えします。
「東京アプリ」参加方法と注意点
★参加に必要なもの
○スマートフォン（対応端末：iPhoneはiOS 16以降、AndroidはAndroid 11以降）
※マイナンバーカードが読み取れるスマートフォン
○「東京アプリ」のインストール
○「デジタル認証アプリ（デジタル庁が提供するアプリ）」のインストール
○マイナンバーカード（有効期限が切れていないもの）
○利用者証明用電子証明書の暗証番号（4桁の数字）
○券面事項入力補助用の暗証番号（4桁の数字）
上記のものを用意します。皆さん、どうですか？ 2つの暗証番号、おぼえてますか？ 僕は毎年確定申告をe-taxでしているのでマイナンバーカードに触れる機会はありますが、あまり触らない人からしたら、暗証番号を思い出さないといけない、邪魔くさいタイミングになるかと思います。開催期間は11日間ありますが、師走の忙しい時期にこれをするのは大変です。しかもサイトに「具体的な参加手順」という項目にこのように書かれています。
「具体的な参加手順は、検証が開始次第お知らせします」
まだ決まってないんかい！！もう一週間は切ってるで！！
さらにこう書かれています。
「既に東京アプリに登録されている方も参加できますので、参加に必要なものを事前に準備して、お待ちいただきますようお願い申し上げます」
勝手な予想になりますが、参加手順が決まってないとなると色々言い出しかねない感じもします。最悪なシナリオは「進呈するポイント数が上限に達しましたので今日で打ち切ります」や「検証が取れましたので今日で打ち切ります」という事前に終了するパターン。参加に必要なものを集めている段階で終了したら最悪です。ですので上記しているように事前に「東京アプリ」に登録している人も参加できますので、今週中に準備しちゃいましょう。手順としまして、まずは「東京アプリ」の新規登録からです。
「東京アプリ」新規登録の手順
1.「東京アプリ」をダウンロードしインストール
2.アプリを開いて「新規登録（初めての方）」をタップ
3.メールアドレス、パスワードを入力。「同意する」にチェックを入れて「送信」をタップ
4.メールアドレス認証を行うために「認証コードを入力する」をタップ
5.メールアドレスに送られた認証コードを入力して「認証する」をタップ（10分以内）
6.SMS認証をするために電話番号を入力して「認証コードを送信する」をタップ
7.SMSに届いた認証コードを入力して「認証する」をタップ（10分以内）
8.氏名、フリガナ、性別を入力して「アカウント情報を登録する」をタップ
9.新規登録完了となります。
ここでまず「東京アプリ」が完成です。続いては「デジタル認証アプリ」をインストールしマイナンバーカードを登録しましょう。
1.「デジタル認証アプリ」をダウンロードしインストール
2.アプリを開いて「次へ」をタップ
3.利用登録の手順を確認して「はじめる」をタップ
4.利用規約の確認をして同意にチェックを入れて「次へ」をタップ
5.プライバシーポリシーを確認して同意にチェックを入れて「次へ」をタップ
6.iPhoneの方はFace IDなどの設定、Androidの方は生体認証などの設定をするため「設定」をタップ。使用を許可する
7.マイナンバーカードと暗証番号を用意して「次へ」をタップ
8.暗証番号を入力する
9.マイナンバーカードの上にスマホ背面上部をぴったり合わせて「読み取り開始」をタップ
10.アプリの利用登録が完了。「閉じる」をタップする
これで「デジタル認証アプリ」にマイナンバーカードを登録しました。そして12月15日から始まる「最終検証」では「東京アプリ」から「デジタル認証アプリ」で本人確認をする運びとなるはずです。その時に必要となりますので、それまでに利用者証明用電子証明書の暗証番号と券面事項入力補助用の暗証番号を用意しておきましょう。
1万1000ポイント付与、開始も終了も早い予感
僕の予想ですが、1万1000ポイントの付与に関しては案外早く実施が始まると思っています。しかも終了も早いのではないかと。ですので、その時に手間取らないためにも来週の「最終検証」はみんなで参加しましょう。そのために今週から事前準備しましょう。
