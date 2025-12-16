京急と都営地下鉄、全駅でクレカタッチ乗車対応へ　12月23日から

クリスマスまでには間に合うように

京浜急行電鉄と東京都交通局は12月16日、「クレジットカード等のタッチ決済乗車サービス」（以下、クレカタッチ乗車）について、12月23日の始発から京急各線と都営地下鉄の全駅に対象エリアを拡大することを公表した。

両社局は2024年12月より、一部の駅でクレカタッチ乗車の実証実験を続けてきたが、今回の対象エリア拡大で、事実上の本格導入となる。

拡大後の対象路線の概要は以下のとおり。

●2025年12月23日始発以降のサービスエリア ■京浜急行電鉄 本線：泉岳寺駅〜浦賀駅

空港線：京急蒲田駅〜羽田空港第1・2ターミナル駅

大師線：京急川崎駅〜小島新田駅

逗子線：金沢八景駅〜逗子・葉山駅

久里浜線：堀ノ内駅〜三崎口駅 ■東京都交通局（都営地下鉄） 浅草線：西馬込駅〜押上駅

三田線：目黒駅〜西高島平駅

新宿線：新宿駅〜本八幡駅

大江戸線：

・光が丘駅〜都庁前駅

・都庁前駅〜森下駅〜都庁前駅

利用できるカードは、タッチ決済に対応したクレジットカード、デビットカード、プリペイドカードと、それらを設定したスマートフォンなど。

乗降は自動改札機の専用リーダーにカード等をタッチする形が基本だが、一部の駅は窓口での対応となる。

なお、クレカタッチ乗車は大人運賃のみ対応で、紙の切符と同じ10円単位での計算となる。ほかにも、乗継割引が適用されないなど、既存の切符や交通系ICカードとは異なる部分があるため注意が必要だ。