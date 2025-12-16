アマゾン、電子書籍をダウンロード可能に　一部Kindle本から開始

アマゾンは12月10日、Kindleストアで電子書籍を配信する際、デジタル著作権管理（DRM）を適用しないオプションを選択可能とすることを公表した。2026年1月20日より導入する。

これまで、Kindleストアで配信されるコンテンツには強制的にDRMが適用され、原則として、コンテンツ購入者のKindle端末やKindleアプリなどでしか読むことができなかった。

今回の仕様変更では、DRM適用の有無をコンテンツ配信者が選択できる形に変更。DRMなし（DRMフリー）を選択した場合に限り、購入者がEPUB（汎用の電子書籍規格）やPDFでコンテンツをダウンロードできるようになる。

EPUBやPDFのコンテンツは、対応する電子書籍リーダーのほか、スマートフォンやタブレット、PCなど、さまざまなデバイスでの閲覧に対応。紙の本と同様、Kindleでの販売が終了しても、自分の手許にファイルを残しておくことも可能だ。

なお、配信中のコンテンツを途中からDRMフリー化した場合、変更前に販売した分もDRMフリー化される。

デジタルコンテンツのDRMを巡っては、2009年にアップルの「iTunes Store」が販売コンテンツのDRMフリー化を宣言し、同業他社が追随している。