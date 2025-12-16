このページの本文へ

アマゾン、電子書籍をダウンロード可能に　一部Kindle本から開始

2025年12月16日 12時30分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

Kindleアプリのアイコン

　アマゾンは12月10日、Kindleストアで電子書籍を配信する際、デジタル著作権管理（DRM）を適用しないオプションを選択可能とすることを公表した。2026年1月20日より導入する。

　これまで、Kindleストアで配信されるコンテンツには強制的にDRMが適用され、原則として、コンテンツ購入者のKindle端末やKindleアプリなどでしか読むことができなかった。

　今回の仕様変更では、DRM適用の有無をコンテンツ配信者が選択できる形に変更。DRMなし（DRMフリー）を選択した場合に限り、購入者がEPUB（汎用の電子書籍規格）やPDFでコンテンツをダウンロードできるようになる。

　EPUBやPDFのコンテンツは、対応する電子書籍リーダーのほか、スマートフォンやタブレット、PCなど、さまざまなデバイスでの閲覧に対応。紙の本と同様、Kindleでの販売が終了しても、自分の手許にファイルを残しておくことも可能だ。

　なお、配信中のコンテンツを途中からDRMフリー化した場合、変更前に販売した分もDRMフリー化される。

　デジタルコンテンツのDRMを巡っては、2009年にアップルの「iTunes Store」が販売コンテンツのDRMフリー化を宣言し、同業他社が追随している。

