【4万5,834円】Snapdragon 7 Gen 3×12GBメモリ「motorola edge 50 pro」（リュクスラベンダー）がAmazonでお得に販売中！

motorola edge 50 proが4.6万円！

モトローラのSIMフリースマートフォン「motorola edge 50 pro」（リュクスラベンダー）が、Amazon.co.jpで値下げ販売中。参考価格67,091円のところ、いまは32%引きの45,834円で購入可能です。

6.7インチ有機ELディスプレイで圧倒的な映像体験

本機は6.7インチの有機ELディスプレイを搭載し、解像度は2,712×1,220のSuper HD。リフレッシュレート144Hzの圧倒的な滑らかさで、ゲームや動画視聴を格段に快適に楽しめます。

最新チップ搭載×大容量メモリでサクサク動作

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3を採用し、12GBメモリと256GBストレージを搭載。複数アプリを同時に使ってもストレスフリー。4,500mAhの大容量バッテリーで長時間駆動を実現します。

IP68防水防塵＆電子マネー対応で日常使いも安心

IP68規格の防水防塵に対応し、屋外や水回りでも安心して利用可能。さらにNFC/FeliCa対応でSuicaや楽天Edyなど電子マネーの利用も快適。



日本ユーザーに最適化された便利機能が揃っています。

5000万画素トリプルカメラで高画質撮影

アウトカメラは約5000万画素メインレンズを含むトリプル構成で、4K UHD動画撮影も可能。インカメラも約5000万画素を誇り、自撮りやビデオ通話も驚くほど鮮明に映し出します。

最新通信技術＆幅広いキャリア対応

Wi-Fi 6EやBluetooth 5.4といった最新通信技術を搭載。さらにnanoSIMとeSIMの両対応で、docomo・au・SoftBank・楽天モバイル・国内MVNOに広く対応し、キャリア選びの自由度も抜群です。

Amazonを活用しよう

「motorola edge 50 pro」は、デザイン・性能・価格のバランスが優れた1台。Amazon.co.jpで、お得に手にしてください。