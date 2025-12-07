Amazonセール情報大紹介！ 第524回
【4万5,834円】Snapdragon 7 Gen 3×12GBメモリ「motorola edge 50 pro」（リュクスラベンダー）がAmazonでお得に販売中！
2025年12月07日 09時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
motorola edge 50 proが4.6万円！
モトローラのSIMフリースマートフォン「motorola edge 50 pro」（リュクスラベンダー）が、Amazon.co.jpで値下げ販売中。参考価格67,091円のところ、いまは32%引きの45,834円で購入可能です。
6.7インチ有機ELディスプレイで圧倒的な映像体験
本機は6.7インチの有機ELディスプレイを搭載し、解像度は2,712×1,220のSuper HD。リフレッシュレート144Hzの圧倒的な滑らかさで、ゲームや動画視聴を格段に快適に楽しめます。
最新チップ搭載×大容量メモリでサクサク動作
Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3を採用し、12GBメモリと256GBストレージを搭載。複数アプリを同時に使ってもストレスフリー。4,500mAhの大容量バッテリーで長時間駆動を実現します。
IP68防水防塵＆電子マネー対応で日常使いも安心
IP68規格の防水防塵に対応し、屋外や水回りでも安心して利用可能。さらにNFC/FeliCa対応でSuicaや楽天Edyなど電子マネーの利用も快適。
日本ユーザーに最適化された便利機能が揃っています。
5000万画素トリプルカメラで高画質撮影
アウトカメラは約5000万画素メインレンズを含むトリプル構成で、4K UHD動画撮影も可能。インカメラも約5000万画素を誇り、自撮りやビデオ通話も驚くほど鮮明に映し出します。
最新通信技術＆幅広いキャリア対応
Wi-Fi 6EやBluetooth 5.4といった最新通信技術を搭載。さらにnanoSIMとeSIMの両対応で、docomo・au・SoftBank・楽天モバイル・国内MVNOに広く対応し、キャリア選びの自由度も抜群です。
Amazonを活用しよう
「motorola edge 50 pro」は、デザイン・性能・価格のバランスが優れた1台。Amazon.co.jpで、お得に手にしてください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第544回
トピックス36%オフ！MSI 1000W電源ユニット「MAG A1000GL PCIE5」が2万円で買える
-
第543回
トピックスセール中！16インチ大画面×軽量1.88kgのASUS Vivobookをお得にゲット
-
第542回
トピックスパワフル深剃り×お手頃価格！39％オフのパナソニック ラムダッシュ3枚刃でヒゲさっぱり
-
第541回
トピックスもう聞き返さない！次世代型スピーカーフォン「Jabra Speak2 55」が22％オフで買える
-
第540回
トピックスちょい使いにちょうどいい！整備済み品のLIFEBOOK U9310がセールで買いやすい！
-
第539回
トピックス早くも割引！2025夏モデルAIレッツノートが26万円台に値下がり【11％オフ】
-
第538回
トピックスこれ、売り切れる前に見て！ゴールドPS5「Ghost of Yotei」がセール中
-
第536回
トピックスミニな長財布!? ポケットに収まる小さい長財布「TIDY2.0」がセール特価
-
第535回
トピックス25%オフ！ サムソナイトの超軽量・拡張型ビジネスバックパックがお買い得！
-
第534回
トピックス薄型＆軽量なのにRTX 5060搭載！ どこでも快適ゲーミング「ASUS Gaming V16」
-
第533回
トピックス1台3役！ ケーブル内蔵のAnkerハイブリッド充電器が19%オフ！
- この連載の一覧へ
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
-
-
トピックスアサヒGHD、190万件超の個人情報流出か