いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第37回
在庫限り！ レノボの「ホワイトクリスマスセール」開催中！ ThinkPadからLegionまで人気モデルが大幅割引
2025年12月08日 09時00分更新
レノボが年末限定の「ホワイトクリスマスセール」を開催中です。ThinkPadやYoga、そしてゲーミング向けのLegionシリーズまでが特別価格に。週替わりの特価や即納クリアランスも用意されており、在庫がなくなり次第終了のモデルが多数あります。
年内にPCの買い替えや買い増しを検討している方は早めのチェックをおすすめします（セール期間：～2025年12月25日。第一弾：～12月11日）。
セール期間と主な特典（第一弾：12月11日まで）
・期間：～12月25日（週替わりの特価あり）
・即納クリアランス：在庫限りの特価モデル多数（すぐ欲しい方に最適）
・買い替え応援：使っているPCの買い取り額が査定額＋一律5,000円増額
おすすめのセール対象モデル
ThinkPad E14 Gen 7（ビジネスの定番、コスパ重視）
163,020円 → 特別価格 87,472円（46％オフ）
14インチの扱いやすいサイズで、オフィスワークや資料作成をメインにしたいビジネスユーザー向け。
ThinkPad X13 Gen 6（軽量モバイル、外出・出張向け）
322,300円 → 特別価格 196,735円（38％オフ）
13インチ前後のコンパクトで軽量なモバイルノート。出張や外出先での資料作成、オンライン会議などに強く、堅牢な筐体とセキュリティ機能を備えています。
Lenovo Legion 5i Gen 10（高性能ゲーミング＆クリエイティブ作業向け）
264,330円 → 特別価格 232,888円（11％オフ）
ゲームはもちろん動画編集や3Dレンダリングなど高負荷なクリエイティブ作業にも余裕で対応します。
まとめ
今回のホワイトクリスマスセールは、ThinkPadの定番モデルからゲーミングPCまで幅広く値下げされています。特に即納モデルの値引きが大きく、年内に手元に欲しい人には絶好の機会です。お見逃しなく！
※即納モデルや週替わり特価品は、在庫がなくなり次第終了となります。
※価格・在庫・割引率・構成は記事公開時点のもので、時期により変更される場合があります。購入前に公式サイトで最新情報をご確認ください。
