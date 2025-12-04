セガは12月4日、2026年2月12日発売の「龍が如く 極3 / 龍が如く3外伝 Dark Ties」について、歌手の和田アキ子さんが演じるキャラクター・アッコさんがゲーム内楽曲「ばかみたい」を歌唱する映像を公開した。

和田アキ子さんはサブストーリーのキャラクターの一人としてゲーム内に登場。主人公の桐生一馬と仲を深めた後は、一緒にプレイスポットで遊んだり、チームバトルコンテンツ「ツッパリの龍」の仲間として戦う。

映像内では、フェイスキャプチャー後の感想や音声収録時の印象などを語っている。「アホか！」「ハッ！」「ハァッ！」「いくで～」「ボケ～！」など掛け声の収録風景は一見の価値アリ。「ばかみたい」のゲーム映像も一部見られる。

また、アッコさんによる「ばかみたい」を含む新規歌唱楽曲を収録したミニアルバムCD「生き様 - 龍が如く 極３＆３外伝 SONG COLLECTION -」を、2026年2月4日に発売予定。ゲームの発売前に新曲を楽しめるという。

「龍が如く 極3 / 龍が如く3外伝 Dark Ties」は、桐生一馬を主人公とした本編と、強敵である峯義孝を主人公とした完全オリジナルストーリーの2作品が1本で楽しめるタイトルだ。

【ゲーム情報】

タイトル：龍が如く 極3 / 龍が如く3外伝 Dark Ties

ジャンル：アクションアドベンチャー

販売：セガ

プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：2026年2月12日

価格：

通常版：8990円（パッケージ／ダウンロード）

デラックス・エディション：1万1440円（ダウンロード）

CERO：D（17歳以上対象）

©SEGA