セガは12月4日、発売中の『ソニックレーシング クロスワールド』について、Nintendo Switch 2 Edition（ダウンロード版）を配信開始した。すでにNintendo Switch版の『ソニックレーシング クロスワールド』を持っている人は、アップグレードパス（有償）のみの購入でNintendo Switch 2 Editionがプレイ可能だ。

価格は、パッケージ版／ダウンロード版ともに7990円。アップグレードパスは1000円となる。パッケージ版は、2026年初頭発売予定。

本作は、セガレースゲームチームの精鋭が手掛けるレースゲーム。予測不能の“驚き”が詰まったレースバトルで、プラットフォームの垣根を超え、世界中の異なる対応プラットフォーム同士のプレイヤーとネットワーク対戦（クロスプレイ）が楽しめる。Nintendo Switch 2版では、Nintendo Switch版よりもグラフィックが強化され美麗に、より高フレームレートな体験が可能。（※）

また、発売日当日の12月4日9時から12月18日8時59分まで購入した人に、特典ダウンロードコンテンツ「ウェアホッグ パック」をプレゼント。

さらに、12月4日9時から11日8時59分までの期間は、Nintendo Switch 2 Editionへの「アップグレードパス」の価格が50％オフとなるので、すでにSwitchで購入している人は要チェックだ。

※ゲーム内容は発売済の他機種版から変更はありません。

■発売から7日間限定！ 「アップグレードパス」が半額

■コラボ楽曲やステッカーなどが追加のアップデートを実施

人気インフルエンサー「Crazy Raccoon」、戌神ころねさん、れじぇくんとのコラボコンテンツを追加。また、新しいイベントモード「レジェンドコンペ」や対戦環境を変える新ガジェット6種の追加、バランス調整や不具合修正などのアップデートを行っている。詳細は、公式サイトより確認してほしい。

・ジュークボックスに楽曲を2曲追加

No.1（Crazy Raccoon）

本噛ぷれしゃすモーメント（戌神ころねさん／大谷智哉さん）

▼Crazy Raccoon ソニックコラボ楽曲『No.1』

https://youtu.be/TU9P6hyljGw?si=YflG4oyqGKKZkVNX

▼戌神ころね ソニックコラボ楽曲『本噛ぷれしゃすモーメント』

https://www.youtube.com/watch?v=-rugMs1shyA

※「ジュークボックス」から使用できます

©Crazy Raccoon © COVER

・コラボステッカーを追加

REJ Assemble

REJ Chilidog

REJ ALWAYS CHASING

REJ SUPERCHAOSMODE

REJ LOGO

CR 赤見かるび

CR Ras

CR VanilLa

CR rion

CR 天月

CR じゃすぱー

CR x SONIC

・レジェンドコンペ追加

トップレーサーに向けた期間限定のオンラインモード。今後、定期的に開催予定だ。初回は、2025年12月5日9時から開催予定となる。

・ガジェット6種の追加

＜アイテムコントロール 系＞

ときどき獲得アイテム2倍

獲得アイテム2倍

（サポート 系）

リングリカバリー

無敵リカバリー

アイテムリカバリー

無敵ファイナル

※ガジェットプレートを「シルバープレート」以上に到達していると獲得できます

■「The Game Awards 2025」にて「BEST FAMILY」「BEST SPORTS/RACING」の2部門にノミネート！

世界最大級のゲームイベント「The Game Awards 2025」にて、家族で遊ぶのに最適なゲームに贈られる「BEST FAMILY」部門、優れたスポーツとレースゲームに贈られる「BEST SPORTS/RACING」部門に『ソニックレーシング クロスワールド』がノミネートされた。2025年12月11日11時（JST）まで、「The Game Awards 2025」のウェブサイトにて各部門の受賞作を選ぶ投票を受け付け中。ぜひ投票してみてはいかがだろうか。

https://thegameawards.com/

■オリジナルサウンドトラックトレーラーを公開

▼『ソニックレーシング クロスワールド』 DJ Mix 2

https://youtu.be/g7p86vel8RY

■製品版に引き継ぎ可能な体験版配信中！

体験版では「グランプリ」モードや「タイムトライアル」モードを楽しめるほか、マシンやガジェットのカスタマイズも体験可能。また、セーブデータは製品版購入時に引き継げるので、購入を検討中の人もぜひプレイしてみよう。

体験版は、対象プラットフォーム（PlayStation 5／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games）にて、誰でも無料でダウンロード可能だ。

【ゲーム情報】

タイトル：ソニックレーシング クロスワールド Nintendo Switch 2 Edition

ジャンル：レーシング

配信：セガ

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

配信日：Nintendo Switch 2

※パッケージ版は、2026年初頭発売予定。

価格：

通常版：7990円（パッケージ版／ダウンロード版）

アップグレードパス：1000円（ダウンロード版）

プレイ人数：1～4人（オンライン時：最大12人）

CERO：A（全年齢対象）

※Nintendo Switch 2 Editionとシーズンパスをお得にお買い求めになりたい場合は、Nintendo Switch版『ソニックレーシング クロスワールド デジタルデラックスエディション』（ゲーム本編とシーズンパスのセット商品）と、Nintendo Switch 2版へのアップグレードパスをご購入ください。

※Nintendo SwitchでNintendo Switch 2 Editionをプレイする場合は、Nintendo Switch版に準拠した機能や性能となります。

※Nintendo Switch版からNintendo Switch 2 Editionへのセーブデータ引き継ぎが可能です。

※Nintendo Switch版では、ローカルプレイ（ワイヤレスプレイ）は最大8人でお楽しみいただけます。

タイトル：ソニックレーシング クロスワールド

ジャンル：レーシング

販売：セガ

プラットフォーム：

PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam／Epic Games Store）

発売日：発売中（2025年9月25日）

※PC（Steam／Epic Games Store）版は9月26日

価格：

■通常版

PS5／PS4／XSX|S／Xbox One／PC：7990円（パッケージ版／ダウンロード版）

Switch：6990円（パッケージ版／ダウンロード版）

■デジタルデラックスエディション

PS5／PS4／XSX|S／Xbox One／PC：8990円（ダウンロード版）

Switch：7990円（ダウンロード版）

プレイ人数：1～4人（オンライン時：最大12人）

CERO：A（全年齢対象）

※Nintendo Switch版では、ローカルプレイは最大8人でお楽しみいただけます。

※「ワールドマッチ」ではオンラインプレイのみ、「グランプリ」「レースパーク」ではローカルプレイ、オンラインプレイどちらでも遊ぶことができます。

※Nintendo Switch版をお持ちの方には有料アップグレードオプションが提供される予定です。

©SEGA

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

TM & © Mojang AB.