セガは12月17日、PlayStation 5／Xbox series X|S／Nintendo Switch 2／PC（Steam／Epic Game Store／Windows）にて発売中のサバイバルホラー『Cronos: The New Dawn』について、福留光帆さんとラランド・ニシダさんが出演するプロモーションムービー第2弾を公開した。

▼『Cronos: The New Dawn』企画映像「融合リアリティーショー♥」崩壊世界編

https://youtu.be/gCDbZqtYc10?si=zs6rIh_ZJeAp0xNF

『Cronos: The New Dawn』は、過去を救い未来のために戦う、三人称視点のサバイバルホラー。プレイヤーは、荒廃した未来の世界と1980年代のポーランドを行き来し、人類の破滅を防ぐために奔走する。行く手を阻むクリーチャーは、倒しても焼却しない限り周辺の死体と「融合」し、さらなる脅威となってプレイヤーに襲いかかる。

プロモーションムービー第2弾では、クリーチャーとなった福留光帆さんとニシダさんが織りなす恋模様が描かれている。ホラーゲームの世界で繰り広げられる恋愛とは……？ 二人のコミカルな掛けあいをぜひ楽しもう。

●福留光帆さんからのコメント

今回、どんどん狂気的になっていく料理研究家の役や、人ではない化け物役など、さまざまな役に挑戦させていただきました。とくに声のトーン作りが難しく、どのトーンが正解なのか試行錯誤を重ねながら収録しました。

最近ちょうどホラー映画を観てトイレに行けなくなっていたところだったのでホラーゲームと聞いてビビッていましたが、予想を裏切るポップな役でとても安心しました。

そして共演のニシダさんには、現場で「サボらず本気の叫びを出すように」とリクエストしておきました。予想外の展開を前にした彼の絶叫にもぜひ注目してください！

●福留光帆さんのプロフィール 2003年生、兵庫県尼崎市出身。AKB48元メンバー。「佐久間宣行のNOBROCK TV」出演で話題を集め、ニート生活を脱出しブレイク。 テレビ・配信番組・ラジオ・ドラマなど多方面で活躍中。ボートレースに関するコラム連載など、趣味を活かした活動も展開している。

●ニシダさんからのコメント

僕のような太って朗らかな人はホラー作品においてちゃんと立ち向かえる人ではなくすぐ死ぬ雑魚キャラだと思っていたのですが、まさかの敵役で今回オファーをいただけて驚きましたし、とても光栄でした。

共演の福留ちゃんとはよく一緒にお仕事をするので安心感がありました。先に福留ちゃんの名前が出たのか、ニシダの名前が出たのか、どっちがバーターなのかはハッキリさせておきたいですね（笑）。

僕も31歳になって若者のキラキラした本当の恋愛リアリティーショーを直視できなくなってきましたが、今回のプロモーションムービーは見やすいと思いますので、ぜひ楽しんでいただきたいです。

●ニシダさんのプロフィール 1994年、山口県宇部市出身。2014年、上智大学のお笑いサークルで出会ったサーヤさんとお笑いコンビ「ラランド」を結成。「M-1グランプリ」では、当時アマチュアながら2019年から2年連続で準決勝に進出。年間100冊を読破するほどの読書好き。テレビ・配信番組・ラジオなどで活躍中。著書「不器用で」「ただ君に幸あらんことを」

本作のプロモーションムービー第1弾も公開中。こちらもぜひチェックしよう。

▼『Cronos: The New Dawn』企画映像「最恐クリーチャークッキング」

https://youtu.be/jv6ugssvtN4

■『Cronos: The New Dawn』とは

●未来を生き延びろ 過去を救え

東欧のブルータリズムとレトロフューチャーなテクノロジーが融合した世界を舞台に、プレイヤーは過去と未来を行き来しながら、手に汗握る物語を体験できる。

謎の組織「コレクティブ」に雇われたトラベラーとして、クリーチャーがはびこる荒廃した未来の世界を探索し、1980年代のポーランドに転送するタイム・リフトを発見することが任務となる。過去に起きた大惨事を目撃することになるプレイヤーの選択が、物語の結末を左右する。

●融合を止めろ

倒したクリーチャーは周辺の死体とグロテスクな「融合」を行い、より速く、より強く、より危険な存在へと変貌を遂げる。荒廃した世界で手に入れることができる、限りある弾薬や物資を駆使し焼却しない限り、進化し続ける敵との闘いは避けられないだろう。

●魂のハーベスター 狂気と引き換えに力を手に入れよう

終末世界で命を落とした重要人物を探し出し、強力な「ハーベスター」を用いて、彼らから「エッセンス」を抽出し、未来に連れ帰ることも重要な任務の一つ。

しかし、エッセンスを多く運べば運ぶほどスーツの呪いは強まり、戦場での腕前は上がる一方で、ささやき声が聞こえたり、視界にちらつきが見えたりと、精神は徐々に狂気へと侵されていく。

【ゲーム情報】

タイトル：Cronos: The New Dawn

ジャンル：サバイバルホラー

販売：Bloober Team

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox series X|S／Nintendo Switch 2／PC（Steam／Epic Game Store／Windows）

発売日：発売中（パッケージ版：2025年12月11日／ダウンロード版：2025年9月5日）

価格：

【PS5】

通常版：7920円（パッケージ版／ダウンロード版）

Deluxe Edition：9240円（ダウンロード版）

【Switch 2】

通常版：7950円（パッケージ版／ダウンロード版）

【Steam／Epic Game Store】

通常版：7950円（ダウンロード版）

Deluxe Edition：9680円（ダウンロード版）

【XSX|S／Windows】

通常版：7000円（ダウンロード版）

Deluxe Edition：8150円（ダウンロード版）

※XSX|SおよびPCはダウンロード版のみ販売。

CERO：D（17才以上対象）

© 2025 Bloober Team S.A. Bloober Team is registered trademark of Bloober Team S.A. in US and/or other countries. All other copyrights and trademarks are the property of their respective owners. All Rights Reserved. “Cronos: The New Dawn” uses the Unreal® Engine. Unreal® is a trademark or registered trademark of Epic Games, Inc. in the US and elsewhere. Unreal® Engine, ©1998 – 2025, Epic Games, Inc. All rights reserved. Powered by Wwise © 2006 – 2025 Audiokinetic Inc. All rights reserved.

