AIアバターを相手にロープレトレーニングとフィードバック、「ナレッジワークAI営業ロープレ」提供開始

株式会社ナレッジワークは11月28日に、AIアバターとの商談ロープレとフィードバックを行う「ナレッジワークAI営業ロープレ」の提供開始を発表した。顧客役のAIアバターを相手に営業担当者が商談のロープレを行うとともに、商談の評価やフィードバックを得られる。商品紹介・ヒアリング・顧客提案・オブジェクションハンドリング（懸念払拭）など多様な場面を設定でき、フィードバックを通じて営業スキル向上を図れるとしている。

特徴のひとつとして、顧客役のAIアバターが自然な応答をすることで、実際の商談に近いロープレが可能とのこと。対話の文脈を捉え、商談の流れに沿った深掘りや質疑応答にも対応するという。また、商品に関する質疑応答に加えて、ヒアリングやオブジェクションハンドリング（懸念払拭）などさまざまな商談場面を想定してシナリオを柔軟に設定可能。商談ステップや商談アクションを選ぶことでロープレシナリオを自動作成する機能も提供予定だという。

ロープレ後には、定量・定性の評価とともに具体的なアドバイスを提示。評価項目には、ナレッジワークが定義した標準営業スキルの活用も可能とのこと。

「ナレッジワークAI営業ロープレ」の導入や運用にあたっては、専門コンサルタントが伴走し、立ち上げと運用をサポートするという。営業スキルの定義やAIロープレの構築などを支援するコンサルティングサービスも別途提供するとしている。