このページの本文へ

いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第33回

【最大88%オフ】カプコン BLACK FRIDAYセールで「逆転裁判123 成歩堂セレクション」が990円！

2025年12月01日 09時30分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　カプコンでは、ただいま人気タイトルがお得に購入できる「カプコン BLACK FRIDAY セール」を開催中です。

　今回は、「逆転裁判」シリーズが999円以下で購入できるほか、モンスターハンターやバイオハザードといった大型タイトルも半額以下の割引となっています。

　特に注目なのは、法廷バトルゲームの金字塔「逆転裁判123 成歩堂セレクション」が、66％オフの990円という破格の価格。さらに「ストリートファイター6」も50％オフになるなど、ラインナップは多彩です。

　セール期間はストアによって異なりますが、PlayStation Storeでは本日12月1日23:59までとなっているので、チェックはお早めに！

カプコン BLACK FRIDAYセールのページへ

オンライン限定の目玉商品が多数

逆転裁判123 成歩堂セレクション

（2,990円 → 特別価格 990円）66％オフ

　シリーズの原点となる「逆転裁判1〜3」をグラフィック強化して1本に収録。全14話の物語を楽しめます。

ストリートファイター6

（4,990円 → 特別価格 2,495円）50％オフ

　大型モード「ワールドツアー」「ファイティンググラウンド」「バトルハブ」を搭載。

ドラゴンズドグマ：ダークアリズン

（4,063円 → 特別価格 487円）88％オフ

　有料DLCも収録。仲間のポーンと協力する新しいパーティーアクションを体験。

まとめ

　このほかにも、さまざまなタイトルが割引対象となっています。年末に向けて新しいゲームを探している人は、チェックしてみてはいかがでしょうか。

※商品によって対象ハード及びセール期間が異なりますのでご注意ください。

■関連サイト

カテゴリートップへ

この連載の記事
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（PCゲーミングアクセサリ）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン