【最大88%オフ】カプコン BLACK FRIDAYセールで「逆転裁判123 成歩堂セレクション」が990円！

カプコンでは、ただいま人気タイトルがお得に購入できる「カプコン BLACK FRIDAY セール」を開催中です。

今回は、「逆転裁判」シリーズが999円以下で購入できるほか、モンスターハンターやバイオハザードといった大型タイトルも半額以下の割引となっています。

特に注目なのは、法廷バトルゲームの金字塔「逆転裁判123 成歩堂セレクション」が、66％オフの990円という破格の価格。さらに「ストリートファイター6」も50％オフになるなど、ラインナップは多彩です。

セール期間はストアによって異なりますが、PlayStation Storeでは本日12月1日23:59までとなっているので、チェックはお早めに！

オンライン限定の目玉商品が多数

逆転裁判123 成歩堂セレクション

（2,990円 → 特別価格 990円）66％オフ

シリーズの原点となる「逆転裁判1〜3」をグラフィック強化して1本に収録。全14話の物語を楽しめます。

ストリートファイター6

（4,990円 → 特別価格 2,495円）50％オフ

大型モード「ワールドツアー」「ファイティンググラウンド」「バトルハブ」を搭載。

ドラゴンズドグマ：ダークアリズン

（4,063円 → 特別価格 487円）88％オフ

有料DLCも収録。仲間のポーンと協力する新しいパーティーアクションを体験。

まとめ

このほかにも、さまざまなタイトルが割引対象となっています。年末に向けて新しいゲームを探している人は、チェックしてみてはいかがでしょうか。

※商品によって対象ハード及びセール期間が異なりますのでご注意ください。