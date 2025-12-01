いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第33回
【最大88%オフ】カプコン BLACK FRIDAYセールで「逆転裁判123 成歩堂セレクション」が990円！
2025年12月01日 09時30分更新
カプコンでは、ただいま人気タイトルがお得に購入できる「カプコン BLACK FRIDAY セール」を開催中です。
今回は、「逆転裁判」シリーズが999円以下で購入できるほか、モンスターハンターやバイオハザードといった大型タイトルも半額以下の割引となっています。
特に注目なのは、法廷バトルゲームの金字塔「逆転裁判123 成歩堂セレクション」が、66％オフの990円という破格の価格。さらに「ストリートファイター6」も50％オフになるなど、ラインナップは多彩です。
セール期間はストアによって異なりますが、PlayStation Storeでは本日12月1日23:59までとなっているので、チェックはお早めに！
オンライン限定の目玉商品が多数
（2,990円 → 特別価格 990円）66％オフ
シリーズの原点となる「逆転裁判1〜3」をグラフィック強化して1本に収録。全14話の物語を楽しめます。
（4,990円 → 特別価格 2,495円）50％オフ
大型モード「ワールドツアー」「ファイティンググラウンド」「バトルハブ」を搭載。
（4,063円 → 特別価格 487円）88％オフ
有料DLCも収録。仲間のポーンと協力する新しいパーティーアクションを体験。
まとめ
このほかにも、さまざまなタイトルが割引対象となっています。年末に向けて新しいゲームを探している人は、チェックしてみてはいかがでしょうか。
※商品によって対象ハード及びセール期間が異なりますのでご注意ください。
この連載の記事
-
第32回
トピックスクリスマスはSwitchゲームをお得に！ EDFやオメガラビが最大84％オフ
-
第31回
トピックス【最大70％オフ！】SILENT HILL fが初セール、メタルギア、パワプロなど名作・人気作が超特価！
-
第30回
トピックス【中古Apple製品10%オフ！】iPhone、iPad、AirPodsが超特価！ ゲームのまとめ買い割引も
-
第29回
トピックス【最大50%オフ！】 電動エアダスター、デスクヒーターが超特価！ サンワダイレクトのBLACK FRIDAYセール！
-
第28回
トピックス最新Core Ultra搭載AIノートが大幅値引き！ Dellブラックフライデー2025
-
第27回
トピックスAOKI、冬物がまとめて破格！ スーツ・コート・シャツが大量値下げ中
-
第26回
トピックス【最大3万ポイント還元】ビックカメラ.comブラックフライデー2025開催！ 長期保証付き家電が特価
-
第25回
トピックス【最大53%オフ！】Lenovo ブラックフライデーセール開催中！ ThinkPad X1 Carbonが半額以下の衝撃特価！
-
第24回
トピックス運次第で全品無料!? Yogiboブラックフライデー、今年もサイコロで大チャンス！
-
第23回
トピックス鉄拳8、FF7 REBIRTH、ホグワーツなど超人気タイトルが破格特価【PS5 5周年セール】
- この連載の一覧へ