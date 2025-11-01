第171回 西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート

ゲーミングPC「G TUNE DG-I7G7T/EX」がオススメ!!

WQHD～4Kで快適にゲームできるアッパーミドル構成のゲーミングPCが店舗限定セール中：マウスコンピューター G-Tune : Garage 大阪店

文●勝田有一朗　編集●ドリブルまつなが／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷
G TUNE DG-I7G7T/EX

　大阪・日本橋のPCショップ「マウスコンピューター G-Tune : Garage 大阪店」を取材しました。11月20日まで、店舗ではセールの「ゲーミング祭」を実施中。そんな中で、店長の徳永健太さんがオススメする製品は、セール対象でお得に購入できるゲーミングPC「G TUNE DG-I7G7T/EX」です。

マウスコンピューター G-Tune : Garage 大阪店

店長の徳永健太さん

G TUNE DG-I7G7T/EX

ゲーミングパソコン「G TUNE DG-I7G7T/EX」がオススメ。今回セール対象となるのはブラックモデルのみとのこと

　今年、マウスコンピューターの主力ゲーミングブランドG TUNEはリブランドし、筐体デザインも大幅にリニューアルしました。G TUNE DG-I7G7T/EXは、その新デザインを採用したG TUNEミニタワー型のゲーミングPCとなります。

　G TUNE DG-I7G70は、CPUに「Core i7-14700F」、GPUに「GeForce RTX 5070 Ti」を搭載したアッパーミドルクラスのゲーミングPC。WQHD〜4K解像度でのゲームプレイにも対応する高いパフォーマンスが特徴で、幅広いタイトルを高画質で快適に楽しめる構成となっています。

G TUNE DG-I7G7T/EX
G TUNE DG-I7G7T/EX

フロント入出力パネルは天面右前方に配置。スライド蓋があって使用しないときは埃の侵入を防いでくれます

　システムメモリーは32GB（16GB×2、DDR5-5600）、ストレージは2TB SSD（M.2 NVMe Gen4）を搭載します。大容量のSSDが標準構成な点は嬉しいポイントですね。CPUクーラーには240mm簡易水冷クーラーを採用し、無線LANはWi-Fi 6Eに対応しています。

G TUNE DG-I7G7T/EX

ヘッドセットホルダーや天面の小物置きなど、ユーザビリティの高い新PCケース

G TUNE DG-I7G7T/EX

店頭価格はセール価格の34万9800円。期間は11月20日までとなります

　徳永さんによると、G TUNE DG-I7G7T/EXは定番のアッパーミドル構成をコンパクトなミニタワー筐体にうまくまとめた1台とのこと。現在は店舗限定セールの対象となっており、価格面でも魅力が高いことから今回のオススメとして紹介してもらいました。

　取材時点では店頭在庫もあり、ウェブ販売では納期に約3週間かかるところ、店頭購入ならその日のうちに持ち帰れるとのことです。すぐに使い始めたい人は、ぜひ店頭での購入を検討してみてください。

　また、冒頭でお伝えしているとおり、マウスコンピューター G-Tune : Garage 大阪店は11月20日までの期間、店舗限定セール「ゲーミング祭」を実施中です。今回紹介したG TUNE DG-I7G7T/EXのほかにも、お得なゲーミングPCが多数用意されているので、ぜひセール特設サイトもチェックしてみてください！

G TUNE DG-I7G7T/EXの主なスペック
OS Microsoft「Windows 11 Home 64bit」
CPU Intel Core i7-14700F（20コア/28スレッド、最大5.4GHz）
CPUクーラー 240mm水冷クーラー
メモリー 32GB（16GB×2、DDR5-5600）
ストレージ NVMe Gen4 2TB SSD
光学ドライブ
チップセット Intel B760チップセット
グラフィックス NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti（16GB、GDDR7）
無線機能 Wi-Fi 6E、Bluetooth 5
電源ユニット 850W（80PLUS GOLD）
サイズ/重量 約215（W）×474（D）×384（H）mm、約11.7kg
店頭価格 34万9800円

■関連サイト

【取材協力】

mouse トップへ

連載

この連載の一覧へ