Amazonブラックフライデー2025 買い物情報全まとめ 第59回
今お手頃にWi-Fiルーターを買うなら、「Wi-Fi 7」より「6GHz」に注目!? ブラックフライデーでチェック
2025年11月27日 11時50分更新
Amazonブラックフライデーで、オトクなWi-Fiルーターをチェック！ 最近では「Wi-Fi 7」対応の安価なモデルも登場していますが、個人で使うなら、「6GHz」対応かどうかをチェックする方がいいかも。マンションだと、最近は5GHzの混雑も目立っていますからね。
6GHz帯も利用できるWi-Fi 6E対応ルーターが1万円切り！
Wi-Fi 7＆6GHz対応のハイエンド機も今が買い時？
安価なWi-Fi 7ルーターでは2.4GHz／5GHzのみのサポートで6GHzに対応していない製品も多くあります。それでもWi-Fi 7でのメリットはあるのですが（特に異なる周波数帯を同時に使える「MLO」はメッシュ環境で効果大）、集合住宅で使うなら現時点で空いていることが多い6GHz対応の威力が大きいです（PCやスマホも6GHzに対応していることが必要ですが）。今回は6GHzも利用できるWi-Fi 6E対応のお手頃な製品を中心にピックアップしました。
まず1台目は、TP-LinkのWi-Fi 6E対応ルーターで、Amazonブラックフライデーでのセール価格は1万円切りの9990円！ WAN／LAN共用の2.5GbE端子も用意されており、1Gbps超の高速光回線の威力も発揮できます！
|Image from Amazon.co.jp
|TP-Link WiFi ルーター 無線ルーター 高速 WiFi6E AXE5400 2.5Gポート IPv6対応 2402+2402+574Mbps トライバンド VPN Archer AXE5400V【Amazon.co.jp限定】
続いては、日本のメーカーであるバッファローの「WSR-5400XE6」。こちらも2.4／5／6GHzのトライバンド対応で、WAN／LAN共用の2.5GbE端子を用意。価格は15％オフの1万5280円。
|Image from Amazon.co.jp
|【Amazon.co.jp限定】 バッファロー ルーター 無線 LAN Wi-Fi 6E 11ax 6GHz AXE5400 トライバンド 6ストリーム 2401 + 2401 + 573 Mbps 有線 2.5Gbps エコパッケージ 【 iPhone 15 Pro / 14 / 13 / Nintendo Switch / PS5 動作確認済み 】 WSR-5400XE6/N
続いてはちょっと変わり種。GL.iNetの「GL-BE9300(Flint 3)」というモデルで、Wi-Fi 7＆6GHz帯をサポート、2.5GbE端子×5というスペックに加えて、「OpenWrt」ベースのシステムが導入されていることで、VPNをはじめとする各種機能を利用＆追加が可能。詳しい人にオススメの製品。セール価格は2万3999円。
|Image from Amazon.co.jp
|GL.iNet GL-BE9300(Flint 3) トライバンド Wi-Fi 7 ルーター ワイファイルーター 家庭用 wi-fi 6GHzゲーミング 対応 無線lanルーター wifi7 広範囲カバー 5x2.5Gマルチギガポート 多数端末接続 MLO技術 OpenVPN/WireGuard高速化 (BE9300)
最後にハイエンドモデルを紹介。6GHzでは320MHz幅での利用が可能で最大11528Mbps、WAN側に10GbE端子があるなど、文句なしな性能のWi-Fi 7ルーター。今ならセール価格で3万円強です！
|Image from Amazon.co.jp
|TP-Link WiFi ルーター WiFi7 高速 無線ルーター BE15000規格 320MHz (11,528 + 2,882 + 688Mbps) トライバンド 10Gポート VPN MLO 4K-QAM トライバンド Archer BE700【Amazon.co.jp限定】
