今お手頃にWi-Fiルーターを買うなら、「Wi-Fi 7」より「6GHz」に注目!? ブラックフライデーでチェック

Amazonブラックフライデーで、オトクなWi-Fiルーターをチェック！ 最近では「Wi-Fi 7」対応の安価なモデルも登場していますが、個人で使うなら、「6GHz」対応かどうかをチェックする方がいいかも。マンションだと、最近は5GHzの混雑も目立っていますからね。

6GHz帯も利用できるWi-Fi 6E対応ルーターが1万円切り！

Wi-Fi 7＆6GHz対応のハイエンド機も今が買い時？

安価なWi-Fi 7ルーターでは2.4GHz／5GHzのみのサポートで6GHzに対応していない製品も多くあります。それでもWi-Fi 7でのメリットはあるのですが（特に異なる周波数帯を同時に使える「MLO」はメッシュ環境で効果大）、集合住宅で使うなら現時点で空いていることが多い6GHz対応の威力が大きいです（PCやスマホも6GHzに対応していることが必要ですが）。今回は6GHzも利用できるWi-Fi 6E対応のお手頃な製品を中心にピックアップしました。

まず1台目は、TP-LinkのWi-Fi 6E対応ルーターで、Amazonブラックフライデーでのセール価格は1万円切りの9990円！ WAN／LAN共用の2.5GbE端子も用意されており、1Gbps超の高速光回線の威力も発揮できます！

続いては、日本のメーカーであるバッファローの「WSR-5400XE6」。こちらも2.4／5／6GHzのトライバンド対応で、WAN／LAN共用の2.5GbE端子を用意。価格は15％オフの1万5280円。

続いてはちょっと変わり種。GL.iNetの「GL-BE9300(Flint 3)」というモデルで、Wi-Fi 7＆6GHz帯をサポート、2.5GbE端子×5というスペックに加えて、「OpenWrt」ベースのシステムが導入されていることで、VPNをはじめとする各種機能を利用＆追加が可能。詳しい人にオススメの製品。セール価格は2万3999円。

最後にハイエンドモデルを紹介。6GHzでは320MHz幅での利用が可能で最大11528Mbps、WAN側に10GbE端子があるなど、文句なしな性能のWi-Fi 7ルーター。今ならセール価格で3万円強です！