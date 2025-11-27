このページの本文へ

Amazonブラックフライデー2025　買い物情報全まとめ 第59回

今お手頃にWi-Fiルーターを買うなら、「Wi-Fi 7」より「6GHz」に注目!? ブラックフライデーでチェック

2025年11月27日 11時50分更新

文● 二子／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　Amazonブラックフライデーで、オトクなWi-Fiルーターをチェック！　最近では「Wi-Fi 7」対応の安価なモデルも登場していますが、個人で使うなら、「6GHz」対応かどうかをチェックする方がいいかも。マンションだと、最近は5GHzの混雑も目立っていますからね。

Wi-Fi
Amazonブラックフライデーのページへ
 
ポイントアップキャンペーンにエントリー

6GHz帯も利用できるWi-Fi 6E対応ルーターが1万円切り！
Wi-Fi 7＆6GHz対応のハイエンド機も今が買い時？

　安価なWi-Fi 7ルーターでは2.4GHz／5GHzのみのサポートで6GHzに対応していない製品も多くあります。それでもWi-Fi 7でのメリットはあるのですが（特に異なる周波数帯を同時に使える「MLO」はメッシュ環境で効果大）、集合住宅で使うなら現時点で空いていることが多い6GHz対応の威力が大きいです（PCやスマホも6GHzに対応していることが必要ですが）。今回は6GHzも利用できるWi-Fi 6E対応のお手頃な製品を中心にピックアップしました。

　まず1台目は、TP-LinkのWi-Fi 6E対応ルーターで、Amazonブラックフライデーでのセール価格は1万円切りの9990円！　WAN／LAN共用の2.5GbE端子も用意されており、1Gbps超の高速光回線の威力も発揮できます！

Image from Amazon.co.jp
TP-Link WiFi ルーター 無線ルーター 高速 WiFi6E AXE5400 2.5Gポート IPv6対応 2402+2402+574Mbps トライバンド VPN Archer AXE5400V【Amazon.co.jp限定】
ブラックフライデーで「TP-Link Archer AXE5400V」を入手
 

　続いては、日本のメーカーであるバッファローの「WSR-5400XE6」。こちらも2.4／5／6GHzのトライバンド対応で、WAN／LAN共用の2.5GbE端子を用意。価格は15％オフの1万5280円。

Image from Amazon.co.jp
【Amazon.co.jp限定】 バッファロー ルーター 無線 LAN Wi-Fi 6E 11ax 6GHz AXE5400 トライバンド 6ストリーム 2401 + 2401 + 573 Mbps 有線 2.5Gbps エコパッケージ 【 iPhone 15 Pro / 14 / 13 / Nintendo Switch / PS5 動作確認済み 】 WSR-5400XE6/N
ブラックフライデーで「バッファロー WSR-5400XE6」を入手
 

　続いてはちょっと変わり種。GL.iNetの「GL-BE9300(Flint 3)」というモデルで、Wi-Fi 7＆6GHz帯をサポート、2.5GbE端子×5というスペックに加えて、「OpenWrt」ベースのシステムが導入されていることで、VPNをはじめとする各種機能を利用＆追加が可能。詳しい人にオススメの製品。セール価格は2万3999円。

Image from Amazon.co.jp
GL.iNet GL-BE9300(Flint 3) トライバンド Wi-Fi 7 ルーター ワイファイルーター 家庭用 wi-fi 6GHzゲーミング 対応 無線lanルーター wifi7 広範囲カバー 5x2.5Gマルチギガポート 多数端末接続 MLO技術 OpenVPN/WireGuard高速化 (BE9300)
ブラックフライデーで「GL.iNet GL-BE9300(Flint 3)」を入手
 

　最後にハイエンドモデルを紹介。6GHzでは320MHz幅での利用が可能で最大11528Mbps、WAN側に10GbE端子があるなど、文句なしな性能のWi-Fi 7ルーター。今ならセール価格で3万円強です！

Image from Amazon.co.jp
TP-Link WiFi ルーター WiFi7 高速 無線ルーター BE15000規格 320MHz (11,528 + 2,882 + 688Mbps) トライバンド 10Gポート VPN MLO 4K-QAM トライバンド Archer BE700【Amazon.co.jp限定】
ブラックフライデーで「TP-Link Archer BE700」を入手
 

■関連サイト

カテゴリートップへ

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（PCゲーミングアクセサリ）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン