【最大70％オフ！】SILENT HILL fが初セール、メタルギア、パワプロなど名作・人気作が超特価！

コナミデジタルエンタテインメントは現在、ニンテンドーeショップ、PlayStation Store、Xbox Storeにおいて、ダウンロード版ゲームを最大70％オフで購入できる「BLACK FRIDAY SALE」を開催中です。

全世界累計出荷本数100万本を突破した最新タイトルが続々登場しており、名作ホラーやスポーツゲームをお得に手に入れる絶好の機会です！

オンライン限定の目玉商品が多数

SILENT HILL f（PlayStation Store／Steam Store／Xbox Microsoft Store）

（8,580円 → 特別価格 6,864円）20％オフ

シリーズ最新作。鬱屈した心象風景と狂気のクリーチャーが織りなす心理ホラー。

METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER（PlayStation Store／Steam Store／Xbox Microsoft Store）

（8,580円 → 特別価格 6,006円）30％オフ

ストーリー、演出、音楽などをオリジナルの魅力を残したうえで最新ハードに対応したリメイク作品。

パワフルプロ野球2024-2025 パワフルエディション（PlayStation Store／ニンテンドーeショップ）

（10,670円 → 特別価格 5,335円）50％オフ

歴代スター選手や往年の名チームを収録した野球ファン注目の一本。

悪魔城ドラキュラＸ・セレクション 月下の夜想曲 ＆ 血の輪廻（PlayStation Store）

（2,178円 → 特別価格 653円）70％オフ

クラシックの人気タイトル2作が低価格で蘇る、コストパフォーマンス抜群のセレクション。

まとめ

このセールは、ホラー、アクション、スポーツなどジャンルを横断して人気タイトルが割安になるまたとない機会です。気になっていた作品があるなら、セール期間中にぜひチェックしてください。

※セール対象はプラットフォーム（PS／Steam／Xbox／Switch など）によって異なります。購入前に必ず各ストアで価格・セール期間・対応機種をご確認ください。