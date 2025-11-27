このページの本文へ

いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第31回

【最大70％オフ！】SILENT HILL fが初セール、メタルギア、パワプロなど名作・人気作が超特価！

2025年11月27日 10時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　コナミデジタルエンタテインメントは現在、ニンテンドーeショップ、PlayStation Store、Xbox Storeにおいて、ダウンロード版ゲームを最大70％オフで購入できる「BLACK FRIDAY SALE」を開催中です。

　全世界累計出荷本数100万本を突破した最新タイトルが続々登場しており、名作ホラーやスポーツゲームをお得に手に入れる絶好の機会です！

コナミ BLACK FRIDAYセールのページへ

オンライン限定の目玉商品が多数

SILENT HILL f（PlayStation StoreSteam StoreXbox Microsoft Store

（8,580円 → 特別価格 6,864円）20％オフ

　シリーズ最新作。鬱屈した心象風景と狂気のクリーチャーが織りなす心理ホラー。

METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATERPlayStation StoreSteam StoreXbox Microsoft Store

（8,580円 → 特別価格 6,006円）30％オフ

　ストーリー、演出、音楽などをオリジナルの魅力を残したうえで最新ハードに対応したリメイク作品。

パワフルプロ野球2024-2025 パワフルエディションPlayStation Storeニンテンドーeショップ

（10,670円 → 特別価格 5,335円）50％オフ

　歴代スター選手や往年の名チームを収録した野球ファン注目の一本。

悪魔城ドラキュラＸ・セレクション 月下の夜想曲 ＆ 血の輪廻PlayStation Store

（2,178円 → 特別価格 653円）70％オフ

　クラシックの人気タイトル2作が低価格で蘇る、コストパフォーマンス抜群のセレクション。

まとめ

　このセールは、ホラー、アクション、スポーツなどジャンルを横断して人気タイトルが割安になるまたとない機会です。気になっていた作品があるなら、セール期間中にぜひチェックしてください。

※セール対象はプラットフォーム（PS／Steam／Xbox／Switch など）によって異なります。購入前に必ず各ストアで価格・セール期間・対応機種をご確認ください。

■関連サイト

カテゴリートップへ

この連載の記事
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（PCゲーミングアクセサリ）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン