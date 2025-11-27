いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第31回
【最大70％オフ！】SILENT HILL fが初セール、メタルギア、パワプロなど名作・人気作が超特価！
2025年11月27日 10時00分更新
コナミデジタルエンタテインメントは現在、ニンテンドーeショップ、PlayStation Store、Xbox Storeにおいて、ダウンロード版ゲームを最大70％オフで購入できる「BLACK FRIDAY SALE」を開催中です。
全世界累計出荷本数100万本を突破した最新タイトルが続々登場しており、名作ホラーやスポーツゲームをお得に手に入れる絶好の機会です！
オンライン限定の目玉商品が多数
SILENT HILL f（PlayStation Store／Steam Store／Xbox Microsoft Store）
（8,580円 → 特別価格 6,864円）20％オフ
シリーズ最新作。鬱屈した心象風景と狂気のクリーチャーが織りなす心理ホラー。
METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER（PlayStation Store／Steam Store／Xbox Microsoft Store）
（8,580円 → 特別価格 6,006円）30％オフ
ストーリー、演出、音楽などをオリジナルの魅力を残したうえで最新ハードに対応したリメイク作品。
パワフルプロ野球2024-2025 パワフルエディション（PlayStation Store／ニンテンドーeショップ）
（10,670円 → 特別価格 5,335円）50％オフ
歴代スター選手や往年の名チームを収録した野球ファン注目の一本。
悪魔城ドラキュラＸ・セレクション 月下の夜想曲 ＆ 血の輪廻（PlayStation Store）
（2,178円 → 特別価格 653円）70％オフ
クラシックの人気タイトル2作が低価格で蘇る、コストパフォーマンス抜群のセレクション。
まとめ
このセールは、ホラー、アクション、スポーツなどジャンルを横断して人気タイトルが割安になるまたとない機会です。気になっていた作品があるなら、セール期間中にぜひチェックしてください。
※セール対象はプラットフォーム（PS／Steam／Xbox／Switch など）によって異なります。購入前に必ず各ストアで価格・セール期間・対応機種をご確認ください。
この連載の記事
-
第30回
トピックス【中古Apple製品10%オフ！】iPhone、iPad、AirPodsが超特価！ ゲームのまとめ買い割引も
-
第29回
トピックス【最大50%オフ！】 電動エアダスター、デスクヒーターが超特価！ サンワダイレクトのBLACK FRIDAYセール！
-
第28回
トピックス最新Core Ultra搭載AIノートが大幅値引き！ Dellブラックフライデー2025
-
第27回
トピックスAOKI、冬物がまとめて破格！ スーツ・コート・シャツが大量値下げ中
-
第26回
トピックス【最大3万ポイント還元】ビックカメラ.comブラックフライデー2025開催！ 長期保証付き家電が特価
-
第25回
トピックス【最大53%オフ！】Lenovo ブラックフライデーセール開催中！ ThinkPad X1 Carbonが半額以下の衝撃特価！
-
第24回
トピックス運次第で全品無料!? Yogiboブラックフライデー、今年もサイコロで大チャンス！
-
第23回
トピックス鉄拳8、FF7 REBIRTH、ホグワーツなど超人気タイトルが破格特価【PS5 5周年セール】
-
第22回
トピックス最大67％OFF！ WAQ「BLACK FRIDAY セール」で人気キャンプギアが特価に
-
第21回
トピックス中古ノートPC、iPhoneが特価！ ソフマップの掘り出し物セールを見逃すな
- この連載の一覧へ