建設現場における重機の接触事故リスク低減を図る、「SKY Palette クレーン等重機接触防止システム」提供開始

株式会社Momoは11月18日に、クレーンや重機を運用する現場の安全と効率の両立を図るシステム「SKY Palette クレーン等重機接触防止システム」の提供開始を発表した。同システムは、3D LiDARセンサとLPWA通信を組み合わせることで電源環境を問わず柔軟に設置できる無線式センシング技術。橋桁や架線など構造物が近接する現場で、危険エリアへの侵入をリアルタイムで検知し、パトライトやサイレンを通じて即時警報を発することで事故リスクの低減を図る。

同社によると、建設・インフラ業界では人手不足のなかでも安全・品質・生産性の確保が求められており、特に橋梁工事や架線付近など、重機が構造物に近接する現場においては、従来の2Dセンシングでは設置位置や電源確保に制約があり、十分な安全対策を講じにくい状況にあるという。

「SKY Palette クレーン等重機接触防止システム」は、現場ごとのリスク環境に応じて、立体的な監視エリアを設定できる仕組みを採用。クレーンや重機の動作範囲をあらかじめ定義することで、接触リスクを予測的に管理し、現場の安全性を高めるという。設定操作は、現場スタッフでも短時間で扱えるように設計されているとのこと。

視野角は約70°、最大射程約50mの検出性能を実現。広域をカバーしながら設置台数を削減でき、遠距離監視にも対応するという。

警報・通知の仕組みとしては、危険エリアへの接近を検知すると、現場内の警報デバイスと連携して即時通知。通信方式や構成は柔軟に選択できるため、電源・通信条件の異なる現場でも同一システムで運用可能。警報履歴は自動的に蓄積され、管理・検証にも活用できるという。

また、危険エリアの可視化機能を備えており、設定した範囲を立体的に把握できるため、橋桁下や高圧線下などのリスク環境を関係者間で共有可能。安全会議や技術提案書への添付資料としても有効だとしている。

同社は「SKY Palette クレーン等重機接触防止システム」を建設現場の安全管理プラットフォームとして位置づけており、今後はクレーン以外の重機や構造物の傾き検知など、多様な現場シーンへの応用を進め、BIM/CIM連携にも対応していく予定だという。