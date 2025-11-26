エバーブルーテクノロジーズ、「除雪ドローン」2026年モデルを発表　狭所作業性、拡張性、耐候性を強化

エバーブルーテクノロジーズ株式会社は11月18日に、同社が開発・製造する小型無人除雪機「除雪ドローン」の2026年モデル「SRD-F11RC2」のリリースを発表した。2025年12月から順次販売開始予定だという。

同モデルでは、従来の除雪性能は変えずに、ボディカウルをFRP製1ピース構造から前後分割式の金属製2ピース構造へ刷新。これにより耐候性を高めるとともに、全高を抑えることで狭い場所での作業性を向上させたという。また、上面をフラットな形状にし、機器の搭載やカスタマイズの自由度が広げたとのこと。多様なニーズに応えるため、新たなオプションパーツも追加したという。

同モデルの特徴として、以下が挙げられている。

・FRP製1ピース構造から金属製2ピース構造（前後分割式）へ刷新し、耐候性・メンテナンス性を強化

・全高を低く抑えることで、車庫・倉庫・住宅周辺など狭所での作業性を向上

・フラットな上面形状により、カスタマイズや追加装備が容易

・除雪能力・走行性能・バッテリー性能は従来モデルと同等

新たなオプションとしては、4輪同時ブレーキや誤操作防止機構など以下の6点があるという。

・ブレーキ装備モーター＋ブレーキボタン：ボタン操作で4輪同時にブレーキが作動し、安全性と斜面や積載時の利便性を向上

・誤操作防止機構：起動時の誤操作や低電圧時の誤動作を防止し、初心者にも安心

・ワンウェイオフセットプレート：除雪時に雪を片側へ寄せることが可能

・牽引フック用メンバー：牽引用途に便利

・交換対応バッテリー：バッテリーがなくなっても、すぐに充電済バッテリーに交換できます

・電動草刈アタッチメント（開発中、2026年度予定）：30度の法面でも草刈ができるアタッチメント

・自動運転ユニット（開発中、2026年度予定）: GNSSを利用した自動運転機能。FPVカメラ、2D Lidarも装備し安全性を確保。