複数スピーカーをWi-Fi通信で同期発音できるワイヤレススピーカーシステム「Sound Rail」発表

株式会社ミューシグナルは、複数のスピーカーをWi-Fi通信を活用して同期発音できる新製品 「Sound Rail（サウンドレール）」 を発表した。

「Sound Rail」は、同社製品「ミュートラックス」の子機とスピーカーを一体化させたモデル。「ミュートラックス」親機から無線で送出した音源を、商業施設・オフィス・飲食店・学校・公共施設など多様な空間において、配線工事なしで均一に届けられるという次世代スピーカーシステム。Wi-Fi通信を用いた独自技術によって、スピーカー間の遅延を1.2ミリ秒以下に抑制。広い空間でも音のズレを感じさせず、店内BGMやアナウンス用途で自然な音場を提供するという。また中継通信にも対応した「Sound Rail（SR-CR0）」を使用することで、設置環境の制約を受けにくく、レイアウトの自由度が向上するとしている。

給電は、照明器具などを取り付けるライティングダクトから取得できるため、電源工事やスピーカーケーブルの敷設が不要。照明のようにレール上に取り付けるだけで導入でき、既存物件でも低コストかつ短時間での設置が可能だとしている。

想定する主な利用シーンとして、以下が挙げられている。

・商業施設の統一的なBGM配信

・小売店や飲食店のゾーン別音量コントロール

・オフィスのアナウンス／BGMシステム

・個別相談ブースでのサウンドマスキング

・学校・公共施設の放送設備増強

・展示会・イベントでの空間演出

製品の概要は以下の通り。

・製品仕様（SR-CS0）

外形寸法：68 × 68 × 128 mm (幅 × 高さ × 奥行き)

電源：AC 100 ～ 240V

周波数：50 / 60Hz

最大消費電力：10W

入力（IN）：USB1（Wi-Fiドングル）、USB2（Wi-FiリピーターまたはGPS受信機）

出力（OUT）：なし

カラー：木目 / 白 / 黒