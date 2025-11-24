スマホ発熱はもう怖くない！ ブラックフライデーで爆安なBlack Shark最新冷却ファン3モデル

数年前までゲーミングスマホブランドだったBlack Shark。現在はスマホからは撤退し、ゲーミングアクセサリーのブランドになっていることをご存じでしょうか。

今回はそんなBlack Sharkから数タイプリリースされている、スマホ用冷却ファン3モデルを紹介します。

Black Sharkが誇る冷却ファン「FUNCOOLER 5」「FUNCOOLER 5 NEO」「MagCooler 4PRO」は、スマホゲームや動画撮影、ライブ配信といった高負荷シーンで本領を発揮します。

現在、ブラックフライデーでかなり安くなっているので、要注目です！

【FUNCOOLER 5】強力冷却とRGBでゲーム体験を加速

「FUNCOOLER 5」は、20W超のペルチェ素子による急速冷却力が最大の魅力。スマートフォンの背面温度を劇的に下げ、長時間のゲームプレイやライブ配信時でも安定したパフォーマンスを保てます。

使い方はシンプルで、USB Type-Cから給電し、本体をスマートフォン裏面に磁力でしっかり固定。12N（ニュートン）の強力な磁力によるドロップ防止設計と、静音設計の冷却ファンが特徴です。そして目を惹くのは、業界初のRGB照明モード。視覚的にもゲーミングデスクに映えるアイテムで、「魅せる冷却」を実現します。

■Amazon.co.jpで購入

【FUNCOOLER 5 NEO】軽量＆コンパクト、小型モデルの決定版

「FUNCOOLER 5 NEO」は、15Wのペルチェ冷却×7枚ファンという効率設計で、スマホ表面温度を約32度まで急速ダウン。縦型エアダクトによって、熱を手元から遠ざけ、ホールド感を損なわないよう工夫されています。

装着方式はスライド式クリップのため、端末サイズを選ばず手軽に取り付け可能。軽量・小型設計で持ち歩きやすく、外出先の動画撮影にも重宝するプロフェッショナル仕様。iPhone・Android共に対応するユニバーサルデザインです。

■Amazon.co.jpで購入

【MagCooler 4PRO】磁気吸着＆氷点下冷却の上位モデル

よりパワフルな冷却を求めるなら「Magnetic Cooler 4 PRO」がオススメです。最大27Wの冷却能力＋カスタムTECチップの組み合わせで、わずか30秒で氷点下まで温度を下げられるほどの実力派。磁気吸着式なので着脱はワンタッチ、ケースを装着したままでも使えます。

スマート温度制御を搭載し、使用状況に応じて冷却パワーを細かく調節できるので、長時間のFPS・MOBAなど高負荷ゲームでも冷却の安定感が際立ちます。幅広いスマホ・タブレットへの対応も魅力です。

■Amazon.co.jpで購入

ブラックフライデーでオトクに買える

スマートフォンの発熱対策を本気で考えるなら、この3モデルからニーズに合わせて選んでみてはいかがでしょうか。パフォーマンスと冷却性、そしてブラックフライデーも見逃せないポイントです。

今年のブラックフライデーではBlack Shark製品もセール対象で、通常価格から大幅な割引が実施されています。タイムセールや早期終了商品もあるため、冷却ガジェットをオトクに手に入れるなら、早めのチェックを！（「FUNCOOLER 5 NEO」はブラックフライデー非対象ですが、割引されています）