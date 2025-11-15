【PUACL2026】ポケモンユナイトプロリーグ開幕！ eスポーツキャスター水上侑さんのチーム紹介が“必読”レベルの内容だ

長年ポケモンユナイトを追いかけてきた人ならではの視点がわかりやすい！

「Pokémon UNITE Asia Champions League」（PUACL）は、戦略バトルゲーム『ポケモンユナイト』の公式国際大会。いよいよ11月23日から「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026」（以下、PUACL2026）が開催となります。

我々アスキーもPUACL2026を全力で追いかけます。公式サイト（https://puacl2026.com）の情報も充実しています。そして、出場チームと選手情報について、eスポーツキャスターの水上侑/ふーひさんがnoteでまとめています（https://note.com/f_n5/n/n947e4ddb3a11）。これが“必読”レベルの内容の濃さ。

水上侑さんが「『チーム』という単位で見れば、昨年度のプロリーグやWCSと同じメンバーで臨んでいるチームは1チームもいません。大なり小なり、どのチームも変化があります」と語るように、ポケモンユナイトは選手の移籍が珍しくなく、かつては仲間だった、今は仲間になった……というドラマが多いのです。

水上侑さんのnoteでは出場する12チームの特徴、および新ロスターの紹介にとどまらず、“新加入した選手、離籍した選手”もまとまっています。これを読んでから観戦すれば、「このプレイヤーが新加入の選手か！」「あっ、かつての仲間同士の戦いがあるじゃないか！」と心が踊ること間違いなし。

このようなドラマを追いかけられる記事になっているのも、長年ポケモンユナイト界隈を追いかけてきたキャスターならではの視点があるからでしょう。このnoteを見ながらPUACL2026を追いかけていくと、きっと、試合中に多くの選手／チームに感情移入できるはず。

なお、試合を観戦する際の“見方のポイント”については、PUACL2026にも出場するREIGNITE所属のGGLemon選手が、ポケモンユナイトのチーム戦での考え方をわかりやすく紹介している動画「【必見】これを知ってるだけで、誰でもポケモンユナイトの大会を楽しめる！PUACLに備えて構成に関する知識を学ぼう【ポケモンユナイト実況解説】【初心者にも🔰】」（https://www.youtube.com/watch?v=t8ZEqKJJjMQ）を11月22日に公開しているので、こちらもあわせてチェックすれば◎。

PUACL2026のDay 1は11月23日の11時から開幕。全試合配信でのお届けとなっています。アスキーも全力で追いかけていきますので、チェックのほど、何卒よろしくお願いします。

©2021 Pokémon. ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.©2021 Tencent.ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。