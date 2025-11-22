11月30日の「Day2」を振り返る
ドラマが生まれっぱなし！ ポケモンユナイト国際大会PUACL2026「Day2」まとめ
戦略バトルゲーム『ポケモンユナイト』の公式国際大会、「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026」（以下、PUACL2026）が11月30日に開幕となりました。
ここでは11月30日の「Day2」の振り返りをしておきましょう。
・Day2試合結果
・選手／キャスター陣の振り返り動画
・アスキー厳選！ Day2の名試合
・当日のアーカイブ
・発表されたこと〜今後の予定
Day2試合結果
Day2の優勝はFENNEL。ZETA DIVISIONとの熱い戦いを制しました。
1位となったのは...🏅
【FENNEL】
おめでとうございます🎊
日本リーグ Day3 は 12/14（日）11:00から開始！
グループステージもまだまだ始まったばかり👀
総合ランキングでは、Day2終了時点で、DetonationN FocusMe、FENNEL、ENTER FORCE.36が6勝2敗で並びました。ZETA DIVISIONが5勝3敗で追いかける形に。
選手／キャスター陣の振り返り動画
Day2が終わり、プロ選手の中でも当日を振り返る配信や動画を投稿している方がいらっしゃいます。精力的にYouTube上のライブ配信を実施しているINSOMNIAのObuyan選手は、プロ選手ならではの解説でDay2を振り返り。
REIGNITE所属のGGLemon選手も、当日の配信を見ながら振り返りの配信を実施しています。試合に出場した選手ならではの視点で振り返っているので、戦いの局面がわかりやすく伝わってきます。
WCS2024世界王者に輝いた実績を持ち、現在はREJECTのストリーマー部門に所属しているTON・GGさんもDay2を振り返っています。また、今後のポケモンユナイトの競技シーンについても語っていました。
アスキー厳選！ Day2の名試合
ROUND1の初戦。ak1選手の操るドードリオが3連続KOのスーパープレーを見せるなど、完全に主導権を握ったFENNELが勝利。
試合の振り返りはこちら：「FENNELが主導権を渡さず勝利！ ak1選手の神プレー炸裂でREJECT撃破【PUACL2026】」
■「INSOMNIA vs DetonatioN FocusMe」
PUACL2025王者のINSOMNIAと、Day1で唯一無敗の4連勝チームとなったDetonatioN FocusMeの対決（ROUND 3、MATCH 1）。Day1において3勝0敗で並んだ両チームが初日優勝をかけて戦ったカードと同じ組み合わせでしたが……。
試合の振り返りはこちら：「ラスト2分にドラマが……INSOMNIA、初日無敗のDetonatioN FocusMeを撃破！【PUACL2026】」
互いにスーパープレーが飛び出すこの日のハイライトと呼ぶべき試合。とくにGAME 2は、文字通り「最後までわからない」展開にキャスター陣も大興奮。
試合の振り返りはこちら：「FENNELとZETA DIVISIONがDay2優勝を懸けた最終戦へ 実況も絶叫、ポケモンユナイトの歴史に残る名試合の誕生【PUACL2026】」
当日のアーカイブ
発表されたこと〜今後の予定
12月3日は最新アップデート情報に加え、これまで語られなかった運営の裏側まで大公開する「ポケモンユナイト2025 大忘年会」がポケモンユナイト公式YouTubeで公開されます。
最新アップデート情報に加え、これまで語られなかった運営の裏側まで大公開。
初出し情報や視聴者プレゼントもある特別企画！
▶日時
ポケモンユナイト公式YouTubeチャンネルにて
12月3日(水) 20:00よりプレミア公開
是非お見逃しなく♪
また、決勝大会であるPUACL2026 FINALSは「横浜BUNTAI」で開催されますが、チケット販売が決定しています（ポケモンユナイト国際大会決勝「PUACL2026 FINALS」チケット販売決定！ 会場は横浜BUNTAI！）。
チケット販売決定！🎫
日本一、そしてアジアの頂点を決めるオフライン大会🔥
観戦をより楽しく、熱狂を体感していただける様々なコンテンツをご用意して開催します！
📅日程：2026年 3/28(土)・29(日)
📍会場：横浜BUNTAI
PUACL2026、Day3は12月14日（日）となります！
