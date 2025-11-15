【PUACL2026】Overlord選手も大活躍のREJECT、ポケユナ日本リーグの初戦を勝利で飾る！【ポケモンユナイト】

戦略バトルゲーム『ポケモンユナイト』の公式国際大会、「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026」（以下、PUACL2026）が11月23日に開幕となりました。

全12チーム、どれも強豪ぞろいですが、Day1のMATCH 5は「ENTER FORCE.36 vs REJECT」という好カード。数々の試合で実績を積み上げてきたENTER FORCE.36と、海外からOverlord選手が加入などの話題もあって大注目のチームといえるREJECTです。

GAME 3までもつれた展開となりましたが、注目のOverlord選手はミライドンをピックし、しっかりラストヒットを決めていく活躍ぶり。勢いそのままにグラードンもKO。ラスト2分で一気呵成の逆転劇を決めて、REJECTが勝利となりました。

Overlord選手の活かし方を含め、どのような戦略を取るか、プロの選手たちやファンから注視されてきたREJECT。この試合で一つの展開の形を見せましたが、リーグを進むごとに、また異なる戦い方を見せてくれるかもしれません。ポケモンユナイト界隈の期待に応える見事な初戦でした。

なお、MATCH 4でDetonatioN FocusMeが2-0でVARRELに勝利。MATCH6ではSCARZが2-0でAXIZ WAVEに勝利しています。

ちなみに、アスキーの公式YouTubeチャンネルには、REJECTに所属しているpiui選手へのインタビュー動画が公開されています。Overlord選手がどのようにチームを進化させるのか……といったポイントもうかがっていますよ。

PUACL2026はまだまだ始まったばかり。長いリーグ戦、これから目が離せません！

©2021 Pokémon. ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.©2021 Tencent.ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。