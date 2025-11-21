初日の熱狂を振り返る！ ポケモンユナイト国際大会PUACL2026「Day1」まとめ

11月30日の「Day2」に向けて予習しておこう

戦略バトルゲーム『ポケモンユナイト』の公式国際大会、「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026」（以下、PUACL2026）が11月23日に開幕となりました。

ここでは11月30日「Day2」の予習として、大会初日「Day1」の振り返りをしておきましょう。

【目次】

（タップ／クリックすると見出しにジャンプします）

・Day1試合結果

・選手／キャスター・解説陣の振り返り動画

・アスキー厳選！ Day1名試合

・当日のアーカイブ

Day1試合結果

無敗でDay1を“優勝”したのはDetonation FocusMe。このリーグをきっかけに結成された新チームですが、強豪のFENNELらに競り勝つ結果。これは予想していなかった人も多いのでは。

PUACL2026のDay1で3勝したのは、FENNEL、ENTER FORCE.36、REJECT。強豪として知られるZETA DIVISION、INSOMNIAは2勝2敗。長いリーグ戦、ここからがスタート。Day1で勝ち星が先行しなかったチームも諦める理由はありません。

選手／キャスター・解説陣の振り返り動画

Day1が終わり、プロ選手の中でも当日を振り返る配信や動画を投稿している方がいらっしゃいます。中でも、INSOMNIAのObuyan選手は精力的にYouTube上のライブ配信で、試合の内容や今後の環境についてコメントしていました。

チームとしては、QT DIG∞が、各メンバーのコメントをまとめながら、これからのリーグ展開を占うような内容の動画をYouTubeに投稿。「前編」とありますので、後編にも期待。

また、解説のたきしまさんはDay1の内容をYouTubeのライブ配信で振り返っています。Day1の試合すべてが対象なので、予習・復習にもってこい。

アスキー厳選！ Day1名試合

■「INSOMNIA vs ZETA DIVISION」

ROUND1の初戦、MATCH 1から「INSOMNIA vs ZETA DIVISION」という好カード。ポケモンユナイトファンなら胸踊らずにはいられない対戦。

試合の振り返りはこちら：「PUACL2026、大会屈指の好カードはINSOMNIAの勝利！【ポケモンユナイト】」

■「IGZIST vs REIGNITE」

固定観念にとらわれず勝利を貪欲に目指すIGZISTと、経験豊富なメンバーが揃ったREIGNITEの戦い（ROUND 2、MATCH 1）。名勝負ばかりとなったDay1でも、ぜひアーカイブで最初から最後まで見届けてほしい壮絶な頭脳戦に。

試合の振り返りはこちら：「ポケモンユナイトの歴史に残る頭脳戦が生まれる！ この名勝負、ぜひアーカイブで見てほしい【PUACL2026】」

■「DetonatioN FocusMe vs FENNEL」

最終ROUND4、MATCH4。無敗で並んだ、新チームでありながら勝ち星を3つ並べたDetonatioN FocusMeと、実績も十分の強豪チームFENNELの対決。Day1“優勝”をかけた決戦は、GAME 3までもつれ込み……。

試合の振り返りはこちら：「DFMかFENNELか、最後の1秒まで勝敗がわからない！ “新星 vs 強豪”のポケモンユナイト頂上決戦がアツすぎた」

PUACL2026の戦いは始まったばかり。Day2は11月30日（日）となります！

なお、12月3日は最新アップデート情報に加え、これまで語られなかった運営の裏側まで大公開する「ポケモンユナイト2025 大忘年会」がポケモンユナイト公式YouTubeで公開されます。

©2021 Pokémon. ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.©2021 Tencent.ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。