11月30日の「Day2」に向けて予習しておこう
初日の熱狂を振り返る！ ポケモンユナイト国際大会PUACL2026「Day1」まとめ
戦略バトルゲーム『ポケモンユナイト』の公式国際大会、「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026」（以下、PUACL2026）が11月23日に開幕となりました。
ここでは11月30日「Day2」の予習として、大会初日「Day1」の振り返りをしておきましょう。
【目次】
・Day1試合結果
・選手／キャスター・解説陣の振り返り動画
・アスキー厳選！ Day1名試合
・当日のアーカイブ
Day1試合結果
無敗でDay1を“優勝”したのはDetonation FocusMe。このリーグをきっかけに結成された新チームですが、強豪のFENNELらに競り勝つ結果。これは予想していなかった人も多いのでは。
#PUACL2026 日本リーグ グループステージ Day1 1位となったのは...🏅

DetonatioN FocusMe となりました！おめでとうございます🎊

日本リーグ Day2 は 11/30（日）11:00～開始！
DetonatioN FocusMe となりました！おめでとうございます🎊
日本リーグ Day2 は 11/30（日）11:00～開始！
日本一、そしてFINALSへの切符をかけた熱戦は続きます🔥
引き続き応援のほどよろしくお願いします！#ポケモンユナイト… pic.twitter.com/oOj5APNGdF
PUACL2026のDay1で3勝したのは、FENNEL、ENTER FORCE.36、REJECT。強豪として知られるZETA DIVISION、INSOMNIAは2勝2敗。長いリーグ戦、ここからがスタート。Day1で勝ち星が先行しなかったチームも諦める理由はありません。
選手／キャスター・解説陣の振り返り動画
Day1が終わり、プロ選手の中でも当日を振り返る配信や動画を投稿している方がいらっしゃいます。中でも、INSOMNIAのObuyan選手は精力的にYouTube上のライブ配信で、試合の内容や今後の環境についてコメントしていました。
チームとしては、QT DIG∞が、各メンバーのコメントをまとめながら、これからのリーグ展開を占うような内容の動画をYouTubeに投稿。「前編」とありますので、後編にも期待。
また、解説のたきしまさんはDay1の内容をYouTubeのライブ配信で振り返っています。Day1の試合すべてが対象なので、予習・復習にもってこい。
アスキー厳選！ Day1名試合
ROUND1の初戦、MATCH 1から「INSOMNIA vs ZETA DIVISION」という好カード。ポケモンユナイトファンなら胸踊らずにはいられない対戦。
試合の振り返りはこちら：「PUACL2026、大会屈指の好カードはINSOMNIAの勝利！【ポケモンユナイト】」
固定観念にとらわれず勝利を貪欲に目指すIGZISTと、経験豊富なメンバーが揃ったREIGNITEの戦い（ROUND 2、MATCH 1）。名勝負ばかりとなったDay1でも、ぜひアーカイブで最初から最後まで見届けてほしい壮絶な頭脳戦に。
試合の振り返りはこちら：「ポケモンユナイトの歴史に残る頭脳戦が生まれる！ この名勝負、ぜひアーカイブで見てほしい【PUACL2026】」
■「DetonatioN FocusMe vs FENNEL」
最終ROUND4、MATCH4。無敗で並んだ、新チームでありながら勝ち星を3つ並べたDetonatioN FocusMeと、実績も十分の強豪チームFENNELの対決。Day1“優勝”をかけた決戦は、GAME 3までもつれ込み……。
試合の振り返りはこちら：「DFMかFENNELか、最後の1秒まで勝敗がわからない！ “新星 vs 強豪”のポケモンユナイト頂上決戦がアツすぎた」
当日のアーカイブ
PUACL2026の戦いは始まったばかり。Day2は11月30日（日）となります！
📺#PUACL2026 配信情報👀— ポケモンユナイト公式 (@poke_unite_jp) November 26, 2025
12チームが激闘を繰り広げる「PUACL2026 日本リーグ グループステージ」はDay2以降も熱い戦いが続きます🔥
ぜひ一緒に応援してください✊
📹 Day2の模様は11/30(日) 11時00分から配信開始👀
A配信：https://t.co/CKuJJrXR9z
B配信：https://t.co/fIuiFHuAy3… pic.twitter.com/QLBd8Aa2Xu
なお、12月3日は最新アップデート情報に加え、これまで語られなかった運営の裏側まで大公開する「ポケモンユナイト2025 大忘年会」がポケモンユナイト公式YouTubeで公開されます。
ポケモンユナイト2025 大忘年会COMING SOON!— ポケモンユナイト公式 (@poke_unite_jp) November 29, 2025
最新アップデート情報に加え、これまで語られなかった運営の裏側まで大公開。
初出し情報や視聴者プレゼントもある特別企画！
▶日時
ポケモンユナイト公式YouTubeチャンネルにて
12月3日(水) 20:00よりプレミア公開
是非お見逃しなく♪
▶出演者… pic.twitter.com/QRGq9tjrZ1
