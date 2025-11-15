DFMかFENNELか、最後の1秒まで勝敗がわからない！ “新星 vs 強豪”のポケモンユナイト頂上決戦がアツすぎた

PUACL2026、Day1で優勝したのは……

戦略バトルゲーム『ポケモンユナイト』の公式国際大会、「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026」（以下、PUACL2026）が11月23日に開幕となりました。

最終ラウンドのROUND 4、無敗で並んだのは、このリーグがきっかけで結成された新しいチームでありながら勝ち星を3つ並べたDetonatioN FocusMe（以下、DFM）と、実績も十分の強豪チームFENNEL。

試合開始のGAME 1から、息の合った5人の動きを見せるDetonatioN FocusMe。解説のたきしまさんは「攻めるタイミング、引くタイミングがとにかく徹底されているように見える」と称賛します。

終盤2分でも集団戦を完全に制し、FENNELを圧倒するDetonatioN FocusMe。このあたりは、かつてFENNELに所属していたSerata選手が相手の呼吸を読み切ったのかもしれません。

GAME 2でも、残り時間3分台で5人が集まり一気に集団戦を仕掛けることで、ポケモンのレベル差を縮める動きを見せるDFM。

しかし、FENNELも黙ってはいません。グラードンが出現した際に完全に倒し切り、圧倒的な有利を作ってDFMに勝利。

対戦相手の構成を真っ向から受け止め、その上で叩き潰すのはFENNELの得意技。かくして、試合はGAME 3までもつれ込みます。

そして、GAME 3。序盤〜中盤はFENNELが有利に運ぶものの、DFMが終盤でグラードンを倒し、状況をひっくり返します。しかし、FENNELがポケモンをKOし続ければ状況はわからないというギリギリの状況で勝ちきったのは……DFM！

これにて、DFMがPUACL2026の“優勝”を飾ることになりました。大会の観戦画面では最後の10秒で得点表示が消えるのですが、まさにその10秒間で試合が決まりかねない、本当にギリギリの展開となりました。

まだまだPUACL2026は始まったばかり！

PUACL2026のDay1で3勝したのは、FENNEL、ENTER FORCE.36、REJECT。強豪として知られるZETA DIVISION、INSOMNIAは2勝2敗。一方、REIGNITEは勝ち星を上げられなかった唯一のチームになってしまいましたが、長いリーグ戦、ここからがスタートです。

Day1から名勝負ばかりとなったPUACL2026。もちろん、リーグが進むごとに新しい展開、チームごとの対策が変わっていくはず。これからどんな展開が待っているかが楽しみで仕方ありません。

PUACL2026の戦いは始まったばかり。Day2は1週間後、11月30日（日）となります！

