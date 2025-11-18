eスポーツの「宣材写真」って、どう撮影してるの？

どんなスポーツにも選手の「宣材写真」というものがあります。eスポーツだって例外ではありません。チーム、そして選手個人の宣材写真は必要になってきます。

とはいえ、どのように撮影しているのでしょうか。ゲームのプロである選手たちも、「写真を撮られることに慣れている」わけではないでしょうし……。

eスポーツチームのVARRELは、YouTube公式YouTubeチャンネルに動画「【ポケモンユナイト】PUACL直前！宣材写真撮影に密着！【VARREL Vlog】」をアップしています。

VARRELは、戦略バトルゲーム『ポケモンユナイト』の公式国際大会「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026」（以下、PUACL2026）のリーグ出場にあわせ、ポケモンユナイト部門を設立しています。

動画では、そんなポケモンユナイト部門の宣材写真撮影にVlog形式で密着。慣れない撮影にはにかみながらも徐々に「勝負師」の顔つきになっていくチームの姿や、PUACL2026に向けてのメンバーの意気込みが見られる内容になっています。

こういった“撮影の裏側”を公開していく試みは、eスポーツファンにとっても貴重な場面が見られますし、チームや選手のファンにとってはオフショットを見られる機会ともなります。今後も、多くのチームからの積極的な配信を期待したいですね。

