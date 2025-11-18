ZETA DIVISION / iamTomato選手のスーパープレーに「うますぎ」の声 ポケモンユナイト国際大会でMVP級の活躍を魅せる！

戦略バトルゲーム『ポケモンユナイト』の公式国際大会、「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026」（以下、PUACL2026）が11月23日に開幕。初日のDay 1から熱い戦いの連発となりました。

どのチーム、どの選手も光るプレーを見せてくれたのですが、実況・解説付きで配信された試合で特に視聴者を熱くさせていたのが、ZETA DIVISION所属、iamTomato選手のプレー（ROUND 4 MATCH 1、対QT DIG∞戦）。

GAME 2ではオーロットを操り、終盤では相手チームQT DIG∞のメタグロスとインテレオンをまとめて捕まえ、そのままKOまでの流れに持ち込むスーパープレー。配信のチャットでは「​​オーロットうますぎ」「全一ロットだわ」と称賛の声があふれます。

GAME 3では、中盤〜終盤の集団戦でもバリヤードを上手く活用することで味方を優位に立たせるプレーを見せます。実況の篠原光さん、解説のたきしまさんも「相手のアタッカーが行きたい方向を完全に理解しているからこそ（妨害できる）」「iamTomato選手のバリヤードがずっと輝いてます」と感嘆の声を上げていました。

多くの選手が活躍していたPUACL2026のDay1においても、アスキー的には“MVP”級の活躍をしていたと思わせてくれたiamTomato選手。Day2以降のプレーからも、目が離せません。

ちなみに公式プロフィールによると、iamTomato選手はトマトが大の苦手だそうで……。ファンの方なら知っているとは思いますが、忘れたくない情報ですね……。

PUACL2026は始まったばかり

Day2は11月30日（日）です

PUACL2026のDay1で、ZETA DIVISIONは3勝し上位（12チーム中、5位）につけています。とはいえ、長いリーグ戦、まだまだどうなるかはわかりません。

Day1から名勝負ばかりとなったPUACL2026。もちろん、リーグが進むごとに新しい展開、チームごとの対策が変わっていくはず。PUACL2026の戦いは始まったばかり。Day2は11月30日（日）となります！

なお、当日の生配信はアーカイブでも視聴できるので、ポケモンユナイト公式のYouTubeチャンネル（https://www.youtube.com/channel/UCvo8JUqHh2d1QGnK3LKyI4Q）でぜひご覧くださいね。

