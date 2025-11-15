IGZIST vs REIGNITEの壮絶な戦いの結果は……
ポケモンユナイトの歴史に残る頭脳戦が生まれる！ この名勝負、ぜひアーカイブで見てほしい【PUACL2026】
戦略バトルゲーム『ポケモンユナイト』の公式国際大会、「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026」（以下、PUACL2026）が11月23日に開幕となりました。
初日のDay1から名勝負が生まれ続けていますが、その中でもとりわけ大盛りあがりとなり、配信の視聴者のみならず、実況・解説もエキサイトしたのが、固定観念にとらわれず勝利を貪欲に目指すIGZISTと、経験豊富なメンバーが揃ったREIGNITEの戦い（ROUND 2、MATCH 1）。
頭脳派揃いの選手が揃った両チームの戦いだけに、GAME 1から激しい戦いに。特に、残り2分でステージ上に現れ、KOするとチームのポケモンが強化される（しかし、倒されれば効果は相手に移ってしまう）グラードンをめぐるラストの逆転劇に、実況の篠原光さん、解説のたきしまさんも大興奮。
#PUACL2026 日本リーグDay1— ASCII.jp (@asciijpeditors) November 23, 2025
IGZIST( @IGZIST_GG )
v s
REIGNITE( @ReigniteJP )
グラードンが出現する
最後の2分間に
逆転に次ぐ逆転！
とんでもないドラマが……！😎
配信はこちらから↓https://t.co/f42YeArgLx#ポケモンユナイト#ポケユナ#ポケユナ日本リーグpic.twitter.com/VRFQ0xMEj3
続いてGAME 2では、GAME 1と同じく中央に攻め込んできたIGZISTのポケモンたちを、REIGNITE側が見事に受け流す構成により、有利な状況を維持したまま勝利。
実況の篠原光さんも「1ゲームごとに環境と戦い方がどんどん進化していく……これが公式大会シーンです」と叫ぶ、REIGNITEの見事な作戦勝ちでした。
#PUACL2026 日本リーグDay1— ASCII.jp (@asciijpeditors) November 23, 2025
IGZIST( @IGZIST_GG )
v s
REIGNITE( @ReigniteJP )
アツすぎる試合展開に
篠原光さん( @ko_shinohara )も熱弁
「1ゲームごとに環境と戦い方が
どんどん進化していく……
これが公式大会シーンです！🔥」#ポケモンユナイト#ポケユナ#ポケユナ日本リーグpic.twitter.com/wSnkDYhwfd
そして、最後のGAME 3では、IGZISTが大胆なプランを披露。序盤で有利を作り、終盤に出現するグラードンをあえて重視しない戦略で、そのまま逃げ切った勝利となりました。
ただ、この作戦は序盤の個人技で上回らなければ（得点を稼がなければ）破綻してしまう、リスクの大きい作戦。グラードンをめぐる終盤戦の前に大量得点を取らなければ、そのまま何もできず、ずるずると負けてしまいかねないのです。
#PUACL2026 日本リーグDay1— ASCII.jp (@asciijpeditors) November 23, 2025
ROUND 2
IGZIST( @IGZIST_GG )
v s
REIGNITE( @ReigniteJP )
両チームによる壮絶な頭脳戦🧠⚡️
リスク覚悟の大胆な戦術で
勝利を掴んだのは……😲
IGZIST🎉
配信はこちらから↓https://t.co/f42YeArgLx#ポケモンユナイト#ポケユナ#ポケユナ日本リーグpic.twitter.com/hLLDE5Klcy
とにかく、「やれることは全部やる」というIGZISTのプランがバシッとハマった今回の勝負。もちろん、REIGNITEもこれからのリーグ戦でこの経験を活かしてくる可能性もあります。
名勝負ばかりとなったDay1でも、ぜひアーカイブで最初から最後まで見届けてほしい壮絶な頭脳戦となりました。PUACL2026、いや、ポケモンユナイトの歴史に残る戦いといえるでしょう。
ちなみに、アスキーの公式YouTubeチャンネルには、IGZISTに所属するKakigoya選手、REIGNITEに所属するGGLemon選手のインタビューが公開されています。
なお、ROUND 2の他試合の結果ですが、FENNELが2-1でQTDIG∞に勝利、ZETA DIVISIONが2-0でVARRELに勝利、ENTER FORCE.36が2-0でAXIZ WAVEに勝利、SCARZが2-0でREJECTに勝利、DetonatioN FocusMeが2-0でINSOMNIAに勝利となっています。
©2021 Pokémon. ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.©2021 Tencent.ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。