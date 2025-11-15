ZETA DIVISIONとの熱い戦いを制した
【PUACL2026】ポケユナ日本リーグROUND 1、大会屈指の好カードはINSOMNIAの勝利！
戦略バトルゲーム『ポケモンユナイト』の公式国際大会、「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026」（以下、PUACL2026）が11月23日に開幕となりました。
全12チームはどれも強豪ぞろいですが、本日はROUND1の初戦、MATCH 1から「INSOMNIA vs ZETA DIVISION」という好カード。ポケモンユナイトファンなら胸踊らずにはいられない対戦です。
#PUACL2026 日本リーグDay1— ASCII.jp (@asciijpeditors) November 23, 2025
いきなり激アツな第1試合
PUACL2025の覇者
INSOMNIA( @insomnia_esp )
v s
「ポケモンWCS2025」準優勝
ZETA DIVISION ( @zetadivision )
大会屈指の好カード🔥
配信はこちらから↓https://t.co/5lNQoJRsAK#ポケモンユナイト #ポケユナ #ポケユナ日本リーグ pic.twitter.com/iWrdjnhZR8
GAME 1はINSOMNIAが有利に進めるものの、ZETA DIVISONが終了2分前に出てくるグラードンを「無視する」という作戦で逆転勝利。
#PUACL2026 日本リーグDay1— ASCII.jp (@asciijpeditors) November 23, 2025
INSOMNIA( @insomnia_esp )
v s
ZETA DIVISION ( @zetadivision )
GAME 1はZETA DIVISIONの勝利🎉
ちょもすさん ( @chomosh )の注目ポイント
「グラードンを無視……🧐」
配信はこちらから↓https://t.co/f42YeArgLx#ポケモンユナイト #ポケユナ日本リーグ pic.twitter.com/fdvZkI0c0B
しかしGAME 2では、USAKAZU選手がカビゴンのヘビーボンバーをかわしながら仕掛けるというスーパープレーもあり、INSOMNIAが勝利。1勝1敗で、勝負はGAME 3にもつれこみます。
#PUACL2026 日本リーグDay1— ASCII.jp (@asciijpeditors) November 23, 2025
INSOMNIA( @insomnia_esp )
v s
ZETA DIVISION ( @zetadivision )
GAME 2はINSOMNIAの勝利🎉
ちょもすさん ( @chomosh )の注目ポイント
「USAKAZU選手のスーパープレー🤯」
配信はこちらから↓https://t.co/f42YeArgLx#ポケモンユナイト #ポケユナ日本リーグ pic.twitter.com/uN42U7VOfH
そしてGAME 3ではピカチュウの活躍もあり、ZETA DIVISONの戦い方を研究した成果がうかがえるINSOMNIAが勝利を収めました。
#PUACL2026 日本リーグDay1— ASCII.jp (@asciijpeditors) November 23, 2025
INSOMNIA( @insomnia_esp )
v s
ZETA DIVISION ( @zetadivision )
オープニングから怒涛の名勝負⚔️
ROUND 1の勝者は……
INSOMNIA🎉
配信はこちらから↓https://t.co/f42YeArgLx#ポケモンユナイト #ポケユナ #ポケユナ日本リーグ pic.twitter.com/zrCurq4v0r
なお、今大会ではハイライトなどで試合中の選手の様子が映るのも特徴。オンライン大会でもチームの熱いやり取りが見られるのがいいですね〜。
#PUACL2026 日本リーグDay1— ASCII.jp (@asciijpeditors) November 23, 2025
INSOMNIA( @insomnia_esp )
v s
ZETA DIVISION ( @zetadivision )
なんと！ 今大会ではハイライトで
試合中の選手の様子も映ります👀
チームの熱いやり取りが見られる🔥
配信はこちらから↓https://t.co/f42YeArgLx#ポケモンユナイト #ポケユナ #ポケユナ日本リーグ pic.twitter.com/wFZYtW8PSD
なお、MATCH 2ではQT DIG∞が2-0でIGZISTに勝利。MATCH 3ではFENNELが2-1でREIGNITEに勝利しています。
PUACL2026はまだまだ始まったばかり。長いリーグ戦、これから目が離せません！
©2021 Pokémon. ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.©2021 Tencent.ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。