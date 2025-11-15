ZETA DIVISIONとの熱い戦いを制した

【PUACL2026】ポケユナ日本リーグROUND 1、大会屈指の好カードはINSOMNIAの勝利！

文●モーダル小嶋　編集●ASCII

　戦略バトルゲーム『ポケモンユナイト』の公式国際大会、「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026」（以下、PUACL2026）が11月23日に開幕となりました。

　全12チームはどれも強豪ぞろいですが、本日はROUND1の初戦、MATCH 1から「INSOMNIA vs ZETA DIVISION」という好カード。ポケモンユナイトファンなら胸踊らずにはいられない対戦です。


　GAME 1はINSOMNIAが有利に進めるものの、ZETA DIVISONが終了2分前に出てくるグラードンを「無視する」という作戦で逆転勝利。


　しかしGAME 2では、USAKAZU選手がカビゴンのヘビーボンバーをかわしながら仕掛けるというスーパープレーもあり、INSOMNIAが勝利。1勝1敗で、勝負はGAME 3にもつれこみます。


　そしてGAME 3ではピカチュウの活躍もあり、ZETA DIVISONの戦い方を研究した成果がうかがえるINSOMNIAが勝利を収めました。


　なお、今大会ではハイライトなどで試合中の選手の様子が映るのも特徴。オンライン大会でもチームの熱いやり取りが見られるのがいいですね〜。


　なお、MATCH 2ではQT DIG∞が2-0でIGZISTに勝利。MATCH 3ではFENNELが2-1でREIGNITEに勝利しています。

　PUACL2026はまだまだ始まったばかり。長いリーグ戦、これから目が離せません！

©2021 Pokémon. ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.©2021 Tencent.ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

