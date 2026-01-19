2月8日20時頃から出演予定
Kis-My-Ft2宮田俊哉さん降臨！ ポケモンユナイト国際大会「PUACL2026」公式配信に出演
「Pokémon UNITE Asia Champions League」（PUACL）は、戦略バトルゲーム『ポケモンユナイト』の公式国際大会。2025年11月23日から「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026」（以下、PUACL2026）が開催しています。
予選となるグループステージでは、12チームの全試合を「前半」と「後半」に分けて3つの配信枠で配信されます。2月8日はDay7となります。
この公式配信において、2月8日20時頃から実施されるROUND 4後半に、大会の公式応援リーダーを務めるKis-My-Ft2の宮田俊哉さんが出演するとのこと。ファンならお見逃しなく！
🎉#PUACL2026 日本リーグ Day7 配信中🎉— ポケモンユナイト公式 (@poke_unite_jp) February 8, 2026
本日 20:00頃から実施されるROUND 4後半には#宮田俊哉 さんが出演‼️
一緒に応援しよう🔥
配信URLはこちら👇👇https://t.co/0OdsmPXgyZ#ポケモンユナイト #ポケユナ #ポケユナ日本リーグ pic.twitter.com/zwpwdY1rUu
宮田さんは、3年間ポケモンユナイトをプレイし続けているベテランプレイヤー。配信でもプレイを披露したことがあるほか、これまでのシーズンでも「マスターランク」に到達し続けるなど、筋金入りのユナイトファンです。
プレイオフ進出、そしてPUACL2026 FINALS進出をかけた熱い戦いを宮田さんはどのように応援し、そして見届けるのか。楽しみですね。
Day7配信
A配信（実況解説あり）※宮田俊哉さんが20時頃から出演
https://youtube.com/live/agMJrMG0UCk
B配信（実況解説あり）
https://youtube.com/live/vftxSXLIgQU
C配信 ※実況解説なし
https://youtube.com/live/D0qEEqrflvs
©2021 Pokémon. ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.©2021 Tencent.ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。