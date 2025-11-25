いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第29回
【最大50%オフ！】 電動エアダスター、デスクヒーターが超特価！ サンワダイレクトのBLACK FRIDAYセール！
2025年11月25日 09時30分更新
サンワサプライ直営のサンワダイレクト本店では現在、「BLACK FRIDAYセール」を開催中です。
オフィスや在宅ワークに欠かせないデスク、チェア、収納、マウス、電源タップ、拡声器など、幅広い製品が特別価格で登場。中には最大50%オフのアイテムもあります。
さらに、スクラッチクーポンやSNSプレゼント企画、アウトレットセールなどのイベントも同時開催中です。
ブラックフライデー特典
スクラッチクーポン（併用不可）
特設ページ内のスクラッチを削るとクーポンが獲得できます。（有効期間：11月29日1:59まで）
オンライン限定の目玉商品が多数
電動エアダスター AC電源 ケーブル長3m ブロワー 200-CD079
（7,980円 → 特別価格 6,480円）19％オフ
AC電源で使用でき、連続使用15分。手元スイッチで2段階風速調整可能。ノズル3種付きで場所に合わせて使用できます。
（69,800円 → 特別価格 59,800円）14％オフ
大声を出さずに話者の声を遠くまで届けられるワイヤレスマイク2本と拡声器のセット。乾電池式でコンセントの無い場所でも使用可能。
（8,980円 → 特別価格 7,980円）11％オフ
遠赤外線で体を芯から暖めます。デスク下にマグネットで簡単に取り付けられるパネルヒーター。
モニター・テレビ周りを整頓できるディスプレイボード 100-MRSH005
（2,180円 → 特別価格 1,090円）50％オフ
テレビやモニター上部に設置できる収納台。ティッシュやリモコン、WEBカメラなどさまざまなものの設置が可能なディスプレイスタンド収納棚。幅30cmのコンパクトタイプ。耐荷重5kg。
まとめ
年に一度の大セールで、オフィス・在宅・生活の便利アイテムをお得に手に入れましょう。
※購入前に、必ず各商品の価格・在庫・セール期間を公式サイトにてご確認ください。
