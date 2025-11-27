このページの本文へ

Amazonブラックフライデー2025　買い物情報全まとめ 第58回

激安価格でまだ買えるブラックフライデーのMacBook Air　学生さんにもオススメ！

2025年11月27日 10時00分更新

文● 二子／ASCII

　Amazonブラックフライデーの目玉商品とも言える、M4搭載の13インチMacBook Air。最新の現行モデルでありながら、価格は2万5000円オフの13万9800円！

　ちなみに学生・教職員向け割引適用時でも14万9800円なので、さらにオトクです。MacBookに憧れていた学生さんにも、これはチャンスですね！

MacBook Airは買わなきゃそんなレベルの価格！ （画像をタップすると販売ページにジャンプします）

Amazonブラックフライデーのページへ
 
ポイントアップキャンペーンにエントリー

M4搭載MacBook Airが13万9800円から！ カラーも4色から選べる

　現在もセール中なのは16GB＋256GBモデルのみで、価格は13万9800円。カラーはシルバー／スカイブルー／スターライト／ミッドナイトの4色から選べます。好みの色を選んで、早速大学や会社に持って行って自慢してください！

Image from Amazon.co.jp
Apple 2025 MacBook Air (13インチ, 10コアCPUと8コアGPUを搭載したApple M4チップ, 16GB ユニファイドメモリ, 256GB) - シルバー
ブラックフライデーで「13インチMacBook Air M4モデル 16GB／256GB シルバー」を入手
 
Image from Amazon.co.jp
Apple 2025 MacBook Air (13インチ, 10コアCPUと8コアGPUを搭載したApple M4チップ, 16GB ユニファイドメモリ, 256GB) - スカイブルー
ブラックフライデーで「13インチMacBook Air M4モデル 16GB／256GB スカイブルー」を入手
 
Image from Amazon.co.jp
Apple 2025 MacBook Air (13インチ, 10コアCPUと8コアGPUを搭載したApple M4チップ, 16GB ユニファイドメモリ, 256GB) - スターライト
ブラックフライデーで「13インチMacBook Air M4モデル 16GB／256GB スターライト」を入手
 
Image from Amazon.co.jp
Apple 2025 MacBook Air (13インチ, 10コアCPUと8コアGPUを搭載したApple M4チップ, 16GB ユニファイドメモリ, 256GB) - ミッドナイト
ブラックフライデーで「13インチMacBook Air M4モデル 16GB／256GB ミッドナイト」を入手
 

