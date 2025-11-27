激安価格でまだ買えるブラックフライデーのMacBook Air　学生さんにもオススメ！

Amazonブラックフライデーの目玉商品とも言える、M4搭載の13インチMacBook Air。最新の現行モデルでありながら、価格は2万5000円オフの13万9800円！

ちなみに学生・教職員向け割引適用時でも14万9800円なので、さらにオトクです。MacBookに憧れていた学生さんにも、これはチャンスですね！

M4搭載MacBook Airが13万9800円から！ カラーも4色から選べる

現在もセール中なのは16GB＋256GBモデルのみで、価格は13万9800円。カラーはシルバー／スカイブルー／スターライト／ミッドナイトの4色から選べます。好みの色を選んで、早速大学や会社に持って行って自慢してください！