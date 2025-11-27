Amazonブラックフライデー2025 買い物情報全まとめ 第58回
激安価格でまだ買えるブラックフライデーのMacBook Air 学生さんにもオススメ！
2025年11月27日 10時00分更新
Amazonブラックフライデーの目玉商品とも言える、M4搭載の13インチMacBook Air。最新の現行モデルでありながら、価格は2万5000円オフの13万9800円！
ちなみに学生・教職員向け割引適用時でも14万9800円なので、さらにオトクです。MacBookに憧れていた学生さんにも、これはチャンスですね！
M4搭載MacBook Airが13万9800円から！ カラーも4色から選べる
現在もセール中なのは16GB＋256GBモデルのみで、価格は13万9800円。カラーはシルバー／スカイブルー／スターライト／ミッドナイトの4色から選べます。好みの色を選んで、早速大学や会社に持って行って自慢してください！
|Image from Amazon.co.jp
|Apple 2025 MacBook Air (13インチ, 10コアCPUと8コアGPUを搭載したApple M4チップ, 16GB ユニファイドメモリ, 256GB) - シルバー
|Image from Amazon.co.jp
|Apple 2025 MacBook Air (13インチ, 10コアCPUと8コアGPUを搭載したApple M4チップ, 16GB ユニファイドメモリ, 256GB) - スカイブルー
|Image from Amazon.co.jp
|Apple 2025 MacBook Air (13インチ, 10コアCPUと8コアGPUを搭載したApple M4チップ, 16GB ユニファイドメモリ, 256GB) - スターライト
|Image from Amazon.co.jp
|Apple 2025 MacBook Air (13インチ, 10コアCPUと8コアGPUを搭載したApple M4チップ, 16GB ユニファイドメモリ, 256GB) - ミッドナイト
