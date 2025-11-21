最新Core Ultra搭載AIノートが大幅値引き！ Dellブラックフライデー2025

Dell公式ストアでは、年に一度のビッグイベント「ブラックフライデーセール 2025」を開催中。ノートPCからゲーミングモニター、デスクトップまで人気製品が最大26%オフ！

ブラックフライデー2大特典

①ポイント2倍

全製品が Dell Rewards 通常3% → 6%にアップ。

②返品期間延長

通常10日の返品期間が、キャンペーン中は30日間に延長されます。初めての購入でも安心して利用できます。

オンライン限定の目玉商品が多数

Dell 16 Plus Ultra 9モデル

（291,828円 → 特別価格 215,543円）26％オフ

大画面×AI対応モデル。インテルArcグラフィックス搭載で、クリエイターや開発者の作業をしっかりサポート。

Dell スリム デスクトップ（Ultra 5）

（126,999円 → 特別価格 107,939円）15％オフ

省スペースながら快適なパフォーマンス。日常使いから軽いクリエイティブ作業までカバーする扱いやすい一台。

Alienware 27 ゲーミング モニター - AW2723DF

（79,800円 → 特別価格 39,800円）50％オフ

クリアランス品として、ブラックフライデーとは別枠で大幅値下げ中！高速リフレッシュレートと美しい発色で、ゲーム体験を大きく引き上げます。売り切れ次第終了。

まとめ

年に一度の特大セール。最新AI PCからゲーミング機器まで、欲しかったデル製品をお得に手に入れましょう。

※即納モデル（約1～3日）と受注生産モデル（約2週間）があるため、購入時は納期をご確認ください。

※最新の価格・セール期間・仕様の詳細はDell Storeにてご確認ください。