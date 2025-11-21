いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第28回
最新Core Ultra搭載AIノートが大幅値引き！ Dellブラックフライデー2025
2025年11月21日 10時00分更新
Dell公式ストアでは、年に一度のビッグイベント「ブラックフライデーセール 2025」を開催中。ノートPCからゲーミングモニター、デスクトップまで人気製品が最大26%オフ！
ブラックフライデー2大特典
①ポイント2倍
全製品が Dell Rewards 通常3% → 6%にアップ。
②返品期間延長
通常10日の返品期間が、キャンペーン中は30日間に延長されます。初めての購入でも安心して利用できます。
オンライン限定の目玉商品が多数
（291,828円 → 特別価格 215,543円）26％オフ
大画面×AI対応モデル。インテルArcグラフィックス搭載で、クリエイターや開発者の作業をしっかりサポート。
（126,999円 → 特別価格 107,939円）15％オフ
省スペースながら快適なパフォーマンス。日常使いから軽いクリエイティブ作業までカバーする扱いやすい一台。
Alienware 27 ゲーミング モニター - AW2723DF
（79,800円 → 特別価格 39,800円）50％オフ
クリアランス品として、ブラックフライデーとは別枠で大幅値下げ中！高速リフレッシュレートと美しい発色で、ゲーム体験を大きく引き上げます。売り切れ次第終了。
まとめ
年に一度の特大セール。最新AI PCからゲーミング機器まで、欲しかったデル製品をお得に手に入れましょう。
※即納モデル（約1～3日）と受注生産モデル（約2週間）があるため、購入時は納期をご確認ください。
※最新の価格・セール期間・仕様の詳細はDell Storeにてご確認ください。
