脳波×視線で魔法を発射。“無詠唱バトル”の没入感が本物すぎる

脳波と視線だけで魔法を撃つ──。そんな“無詠唱バトル”を実際に体験できるデモが「ASCII STARTUP TechDay 2025」に登場した。

AIスタートアップの株式会社アラヤが展示した『Neuro Wizards（ニューロウィザーズ）』は、脳波（α波）が整った瞬間に魔法が発動する新感覚ゲームだ。コントローラーの操作なしで、まるで本当に魔力をためて放つような没入感が味わえる。会場では試遊待ちが途切れず、ひときわ注目を集める展示となっていた。

脳波×視線で魔法を発動するゲーム体験

「Neuro Wizards」は、脳波計で取得したα波と視線の動きを使って操作するゲームだ。プレイヤーは魔法使いとなり、まず脳波で属性を割り振り、その後のバトルフェーズでは、視線で敵となるドラゴンに照準を合わせ、魔法を発射する。

特徴的なのは、脳波の状態がそのまま魔法の威力や安定度に影響する点。リラックスしていると魔力が溜まりやすく、焦っていると魔法の挙動が不安定になるなど、“プレイヤーの精神状態＝ステータス”と言える設計だ。

実際に体験すると、脳波が整った瞬間にスッと魔法が発動する感覚は、まるで無詠唱魔法のよう。コマンドを入力しなくても、自分の内側から魔力が立ち上がるような没入感があり、来場者からも「魔法を生み出してる感覚になる」といった声が上がっていた。

「魔法使いは落ち着いているほうが強い」から生まれたデザイン

株式会社アラヤは、神経科学者・金井良太氏が設立したAIスタートアップで、普段は産業向けのディープラーニングやエッジAIの開発をしている企業だ。今回の展示は、そうした技術をエンタメに転用したプロトタイプとなる。

開発のきっかけは、「魔法使いは後方支援型で、冷静さが強さにつながる職業」というシンプルな発想。従来のゲームでは、魔法使いでも戦士と同様に素早いボタン入力が求められ、複雑な呪文ほどコマンド操作が難しかった。一方「Neuro Wizards」では、そういった反射神経の良さは求められない。緊迫した状況でも落ち着いていられるほど魔法の精度が上がる。

アクション系タイトルでは、すばやい操作が苦手なプレイヤーはパーティ内で肩身の狭い思いをしがちだ。しかし本作では、そうした層こそがトップランクの大賢者や魔法使いに化ける可能性を秘めている。年齢や経験に左右されず、落ち着いて状況を見られるプレイヤーが自然と強くなり、ゲームの間口も広がりそうだ。

会場では実際にプレイができ、プレイ中の画面を撮影する来場者も多く、ゲームイベントの試遊ブースに近い盛り上がりを見せていた。

なお、デモ画面はYouTubeでも公開されている。

祈るとカプセルが出る「無心Capsule」

もう1つの展示「無心Capsule」もユニーク。 手を合わせて祈り、カメラが姿勢を認識し、脳波計がα波を検出。“無心で祈っている”と判定されたときのみカプセルが排出される仕組みだ。集中しすぎても、邪念があっても反応しないため、ここでも精神状態が結果に影響する。

実際の体験では、祈っているつもりでも雑念が多いとカプセルが出ず、何度も挑戦する来場者も見られた。アイドルイベントなどで「推し」への純粋な思いがないとグッズがもらえない、といった用途を想定しているそうで、すでに事務所との交渉も進んでいるという。

Neuro Wizardsは現在デモ版だが、今後はSDK化して外部提供する計画も進んでいる。教育や医療など、“精神状態の可視化”が求められる分野への応用も視野に入れているそうだ。