VTuberプロダクション「Neo-Porte」は12月20日から12月27日までの期間限定で、クリスマスをテーマにしたグッズ「Neo-Porte Christmas 2025」を、Neo-Porte official Shopで販売する。

グッズ一覧

タペストリー

価格：3850円、サイズ：およそ幅728×高さ515mm

アクリルスタンド

価格：各2200円

本体：およそ幅80×高さ158mm、台座：およそ幅48×高さ55mm

缶バッジ

価格：各550円、サイズ：約φ57mm

ランダムフォト風カード

A）渋谷ハル／水無瀬／絲依 とい／昏昏アリア／青桐 エイト／白那 しずく／麻倉 シノ

B）白雪 レイド／緋月 ゆい／天帝 フォルテ／心白 てと／八神 ツクモ／日裏 クロ／鬼ヶ谷 テン

C）或世 イヌ／夜絆 ニウ／久我 レオ／瀬尾 カザリ／幽乃 うつろ／柊 ツルギ／甘音 あむ／光葉 エニ

価格：各400円

サイズ：およそ幅55×高さ85mm

※当たりにはホログラム加工あり

アクリルブック

価格：各1500円、サイズ：およそ85×奥行10×高さ55mm

フォト風カードホルダー

価格：2500円、サイズ：およそ幅75×高さ120mm

ハロウィンボイス

価格：各500円

白雪 レイド／緋月 ゆい／天帝 フォルテ／心白 てと／久我 レオ／絲依 とい／瀬尾 カザリ／昏昏 アリア／青桐 エイト／八神 ツクモ／白那 しずく／麻倉 シノ／甘音 あむ／日裏 クロ／鬼ヶ谷 テン／光葉 エニ