新しいクリスマス衣装に注目
Neo-Porteのクリスマスグッズが期間限定で登場、アクスタやフォト風カードなど複数販売
VTuberプロダクション「Neo-Porte」は12月20日から12月27日までの期間限定で、クリスマスをテーマにしたグッズ「Neo-Porte Christmas 2025」を、Neo-Porte official Shopで販売する。「Neo-Porte Christmas 2025」では、タレントたちそれぞれに似合った新しいクリスマス衣装をお披露目。所属タレント全22名が登場するタペストリーをはじめ、アクリルスタンド、缶バッジ、フォト風カード、フォト風カードホルダー、そして16名によるクリスマスボイスも販売する。なお、グッズは人気イラストレーターのLunarさん（@Lunar_815）におる撮りおろしビジュアルを使用している。
グッズ一覧
タペストリー
価格：3850円、サイズ：およそ幅728×高さ515mm
アクリルスタンド
価格：各2200円
本体：およそ幅80×高さ158mm、台座：およそ幅48×高さ55mm
缶バッジ
価格：各550円、サイズ：約φ57mm
ランダムフォト風カード
A）渋谷ハル／水無瀬／絲依 とい／昏昏アリア／青桐 エイト／白那 しずく／麻倉 シノ
B）白雪 レイド／緋月 ゆい／天帝 フォルテ／心白 てと／八神 ツクモ／日裏 クロ／鬼ヶ谷 テン
C）或世 イヌ／夜絆 ニウ／久我 レオ／瀬尾 カザリ／幽乃 うつろ／柊 ツルギ／甘音 あむ／光葉 エニ
価格：各400円
サイズ：およそ幅55×高さ85mm
※当たりにはホログラム加工あり
アクリルブック
価格：各1500円、サイズ：およそ85×奥行10×高さ55mm
フォト風カードホルダー
価格：2500円、サイズ：およそ幅75×高さ120mm
ハロウィンボイス
価格：各500円
白雪 レイド／緋月 ゆい／天帝 フォルテ／心白 てと／久我 レオ／絲依 とい／瀬尾 カザリ／昏昏 アリア／青桐 エイト／八神 ツクモ／白那 しずく／麻倉 シノ／甘音 あむ／日裏 クロ／鬼ヶ谷 テン／光葉 エニ