Amazonブラックフライデー2025　買い物情報全まとめ 第9回

【Amazonブラックフライデー】ASRock電源・ASUSルーターのおすすめセール品を厳選紹介

2025年11月21日 00時00分更新

文● ASCII編集部

ASRock PRO-650W

　テックウインドは、Amazonブラックフライデーにて、同社が取り扱っているASRockやASUS ROG、be quiet!製品を特別価格で販売する。

　ASRock製品では、発売されたばかり新電源ユニット「PRO-650G」がセールに登場。650W 80PLUS GOLD電源で、ATX 3.1直結式ケーブルを採用。セール期間中、7980円のところ15％オフの6780円で販売される。

ASUS ROG Strix GS-BE7200X

　ASUS製品では、ゲーミングルーター「ROG Strix GS-BE7200X」が販売される。最新規格Wi-Fi 7 5764+1376Mbps v6プラスに対応し、OCNバーチャルコネクトやクロスパス、transixに対応。ゲーミングネットワーク専用SSID 10G WANや2.5GゲーミングLANポートを備える。3万5152円のところ、ブラックフライデー期間中は17％オフの2万9800円。

be quite! Pure Power 13M 850W

　be quite!からは、電源ユニット「Pure Power 13M 850W」が特別価格となっている。ATX 3.1 PSU対応のフルモジュラーケーブルデザインを採用し、認証として80PLUS GOLDとcybanetics GOLDの両方を取得。低負荷時にはファンを停止させる静音設計も兼ねそろえたバランスの取れた製品。ブラックフライデー期間中は1万8162円が20％オフの1万5131円とお買い得。

カテゴリートップへ

