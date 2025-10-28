ASRock、新電源ユニット「PRO-650G」発表　80 PLUS GOLD認証でAmazon限定販売開始

ASRockは、80 PLUS GOLD認証を取得した新しい電源ユニット「PRO-650G」を発表した。価格は8,980円で、Amazon限定で購入可能だ。

ASRockの新電源「PRO-650G」は、Intelの最新ATX 3.1規格に準拠したモデルで、高効率な電力供給（最大650W）を実現する。80 PLUS GOLD認証による高い省エネ性能を備え、安定性と信頼性を兼ね備えた設計が特徴だ。

本製品の注目ポイントは、直結式のフラットケーブル設計と、140×150×86mmのコンパクトサイズ。エアフローを妨げにくく、組み込みやすい構造になっている。さらに、内部には台湾製高品質コンデンサを採用し、OCP・SCP・OVP・UVP・OTP・OPPといった多重保護回路を搭載することで、安全性と耐久性を確保しているという。

冷却面では、低ノイズ仕様の120mmファンを搭載し、静音性を重視。長時間稼働時でも快適なPC環境を維持できる。また、3年間の製品保証が付属しており、長期使用でも安心して運用可能だ。

さらに、PCIe 5.1対応のデュアルカラーコネクタを採用し、将来的なGPUや構成変更にも柔軟に対応できる点も大きな魅力。次世代パーツとの互換性も確保しており、自作PCユーザーにとって長く使える電源ユニットとなっている。