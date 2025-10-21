【Wi-Fi 7対応】ASUS ROG Strix GS-BE7200Xが10月31日発売！ 7.2Gbps＆10Gポート搭載で超高速通信

ASUS、Wi-Fi 7対応ゲーミングルーター「ROG Strix GS-BE7200X」を10月31日発売。最大7.2Gbps＆10Gポートで次世代の高速通信を実現

ASUS JAPANは10月21日、次世代無線規格「Wi-Fi 7（IEEE 802.11be）」に対応した最新ゲーミングルーター 「ROG Strix GS-BE7200X」を、10月31日に全国の家電量販店およびオンラインストアで発売すると発表した。最大7.2Gbpsの無線速度と10Gポートを備え、ゲーマーに圧倒的なスピードと安定した通信環境を提供するハイエンドモデルだ。価格は33,120円。

Wi-Fi 7の性能を最大限に引き出す設計

ROG Strix GS-BE7200Xは、Wi-Fi 7が持つポテンシャルを余すことなく活かした設計が特徴。 160MHz帯域幅、4096-QAM変調、マルチリンクオペレーション（MLO）をサポートし、 複数デバイスを同時接続しても遅延の少ない安定したゲーミング完了を構築するという。

ゲーマーだけでなく、クリエイターやストリーマーにとっても理想的な通信環境を提供するルーターと言えるだろう。

10G WANポート搭載で有線も圧倒的

本ルーターは10G WANポートに加え、2.5G LANポートと1G LANポート×4を搭載。 高性能NASや複数のゲーム機を同時に接続しても帯域が分散されず、常に最高の通信速度を維持できる。

さらに、ROG独自の「Gaming Networkモード」がデバイスごとの通信を自動で識別し、 ゲーム通信を優先的に処理する。 オンライン対戦の遅延を最小限に抑える「モバイルゲームブースト機能」も備え、 リアルタイムでのレスポンスが求められるプレイヤーを強力にサポートする。

スマートホームにも最適な多機能ルーター

ROG Strix GS-BE7200Xは「Smart Home Master機能」を搭載し、 IoTデバイスや子ども用ネットワーク、ゲストWi-Fiを個別に管理できる。 これにより、家庭内のネットワークを柔軟かつ安全に運用可能だ。

また、商用グレードの「AiProtection」がネットワーク全体をサイバー脅威から防御。 セキュリティ面でも安心して利用できる。 デザイン面では、放熱効率を高める「Slash PCB」設計と ゲーミングらしさを演出するAURA RGBライティングを採用している。

次世代Wi-Fi環境を整えたいゲーマーや、最高の通信速度を求めるハイエンドユーザーは、 この新モデルをぜひチェックしておきたい。