いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第27回
AOKI、冬物がまとめて破格！ スーツ・コート・シャツが大量値下げ中
2025年11月19日 11時30分更新
AOKIオンラインショップで「PREMIUM BLACK FRIDAY」が開催中です。
スーツ・ジャケット・コート・スラックス・シャツなど幅広いカテゴリーで破格の値引きを実施中。オンライン限定キャンペーンや決済特典も充実しており、この冬必要なアイテムをまとめて手に入れる絶好のタイミングです。
開催期間：オンラインは12月8日9:59まで、店舗は12月7日まで。
オンライン限定キャンペーンが充実
5,500円以上購入で「AOKIオリジナル スヌーピーブランケット」プレゼント
クーポンコード入力で先着1,000名にプレゼント。やわらかい触り心地の非売品アイテムで、冬のデスクワークにも最適です。
初めての利用で550円オフ
新規会員登録を済ませると、オンラインショップで即使える550円引きクーポンを配布中。
楽天ポイント最大2.5％還元＆決済デー特典
楽天PAYの日、auPAYクーポン（5％割引＋5％Pontaポイント還元）など、オンライン限定決済特典が多数用意されています。
オンライン限定の目玉商品が多数
①リサイクル素材使用 洗える ストレッチ 2パンツスーツ 黒ストライプ LES MUES ブリティッシュスリム
（70,290円 → 特別価格 28,116円）60％オフ
洗濯機で簡単に洗え、ほぼアイロン不要。仕事・休日どちらでも活躍。
②【パジャマスーツ】プリントジャージージャケット 黒 セットアップ着用可
（10,989円 → 特別価格 5,494円）50％オフ
「見た目スーツ、着心地パジャマ」をコンセプトに、快適さとフォーマルさを両立。
③カシミヤ100% チェスターコート JUNKO SHIMADA JS homme
（98,890円 → 特別価格 49,445円）50％オフ
表地はカシミヤ100％、裏地には環境に優しいキュプラを使用。滑りが良く、吸放湿性も高く快適。
まとめ
AOKIの「PREMIUM BLACK FRIDAY」は、スーツやコートなどの高価格帯アイテムから、シャツ・ネクタイなどの必需品、さらに疲労回復ウェアまで幅広く網羅する総力セールです。冬用のビジネス・カジュアルウェアを揃えたい方はもちろん、来年に向けた買い替えにも最適です。
※セール内容は予告なく変更となる場合があります。
※店舗とはセール内容が一部異なります。店舗のセール情報はこちら。
※在庫状況により、セール終了後も価格が継続する場合があります。
この連載の記事
-
第26回
トピックス【最大3万ポイント還元】ビックカメラ.comブラックフライデー2025開催！ 長期保証付き家電が特価
-
第25回
トピックス【最大53%オフ！】Lenovo ブラックフライデーセール開催中！ ThinkPad X1 Carbonが半額以下の衝撃特価！
-
第24回
トピックス運次第で全品無料!? Yogiboブラックフライデー、今年もサイコロで大チャンス！
-
第23回
トピックス鉄拳8、FF7 REBIRTH、ホグワーツなど超人気タイトルが破格特価【PS5 5周年セール】
-
第22回
トピックス最大67％OFF！ WAQ「BLACK FRIDAY セール」で人気キャンプギアが特価に
-
第21回
トピックス中古ノートPC、iPhoneが特価！ ソフマップの掘り出し物セールを見逃すな
-
第20回
トピックス【最大70％オフ】FF、ドラクエ、オクトパストラベラーIIも！ スクエニ「NOVEMBER セール 2025」開催中
-
第19回
トピックス【最大58％オフ】HP公式「秋の超得セール」開催中！ AIノートPCやゲーミングPCが今だけ特別価格
-
第18回
トピックスコーエーテクモのPS Storeセール「November Savings」開催中！『Wo Long』が40％OFF、『真・三國無双 ORIGINS』もお得
-
第17回
トピックス【最大75%オフ】ペルソナ5、龍が如く8が半額以上！ セガの超ビッグセール開催
- この連載の一覧へ