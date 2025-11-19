AOKI、冬物がまとめて破格！ スーツ・コート・シャツが大量値下げ中

AOKIオンラインショップで「PREMIUM BLACK FRIDAY」が開催中です。



スーツ・ジャケット・コート・スラックス・シャツなど幅広いカテゴリーで破格の値引きを実施中。オンライン限定キャンペーンや決済特典も充実しており、この冬必要なアイテムをまとめて手に入れる絶好のタイミングです。

開催期間：オンラインは12月8日9:59まで、店舗は12月7日まで。

オンライン限定キャンペーンが充実



5,500円以上購入で「AOKIオリジナル スヌーピーブランケット」プレゼント

クーポンコード入力で先着1,000名にプレゼント。やわらかい触り心地の非売品アイテムで、冬のデスクワークにも最適です。

初めての利用で550円オフ

新規会員登録を済ませると、オンラインショップで即使える550円引きクーポンを配布中。

楽天ポイント最大2.5％還元＆決済デー特典

楽天PAYの日、auPAYクーポン（5％割引＋5％Pontaポイント還元）など、オンライン限定決済特典が多数用意されています。

オンライン限定の目玉商品が多数

①リサイクル素材使用 洗える ストレッチ 2パンツスーツ 黒ストライプ LES MUES ブリティッシュスリム

（70,290円 → 特別価格 28,116円）60％オフ

洗濯機で簡単に洗え、ほぼアイロン不要。仕事・休日どちらでも活躍。

②【パジャマスーツ】プリントジャージージャケット 黒 セットアップ着用可

（10,989円 → 特別価格 5,494円）50％オフ

「見た目スーツ、着心地パジャマ」をコンセプトに、快適さとフォーマルさを両立。

③カシミヤ100% チェスターコート JUNKO SHIMADA JS homme

（98,890円 → 特別価格 49,445円）50％オフ

表地はカシミヤ100％、裏地には環境に優しいキュプラを使用。滑りが良く、吸放湿性も高く快適。

まとめ

AOKIの「PREMIUM BLACK FRIDAY」は、スーツやコートなどの高価格帯アイテムから、シャツ・ネクタイなどの必需品、さらに疲労回復ウェアまで幅広く網羅する総力セールです。冬用のビジネス・カジュアルウェアを揃えたい方はもちろん、来年に向けた買い替えにも最適です。

※セール内容は予告なく変更となる場合があります。

※店舗とはセール内容が一部異なります。店舗のセール情報はこちら。

※在庫状況により、セール終了後も価格が継続する場合があります。