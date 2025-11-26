プロゲーミングチーム「DetonatioN FocusMe」（以下、DFM）は11月25日、同チームの「シャドウバース」部門に所属するユーリ選手が「Shadowverse Extra Championship 2025 愛知大会」（11月23日開催）で優勝し、国際公式大会「Shadowverse World Grand Prix 2025」（以下、WGP）の出場権を獲得したと発表。

WGPはデジタルカードゲーム『Shadowverse: Worlds Beyond』初となる国際公式大会で、2025年12月に開催予定。世界各地の予選大会を勝ち抜いた32名が集まり、優勝賞金1億円と初代王者の座をかけて競い合う。

WGPの出場権を獲得したユーリ選手は、「シャドウバースを始めたきっかけの一つが世界大会だったので、憧れの舞台に立つことができ、とても嬉しい気持ちです。先に出場を決めたチームメイトのミルさんを含め、世界の強敵達と対戦できるのが楽しみです。世界大会に向ける気持ちは誰にも負けませんので、応援よろしくお願いいたします」とコメント。

DFMの同部門に所属するミル選手とともに、『Shadowverse: Worlds Beyond』の世界王者を狙うこととなったユーリ選手。そんな両名がWGPという舞台でどのような活躍を見せてくれるのか、期待で胸が膨らむ一方だ。