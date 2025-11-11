プロゲーミングチーム「ZETA DIVISION」（運営：GANYMEDE）に所属するストリーマー・Clutch_Fiさんは11月7日、「Devil Clutch杯 #5 in 横浜BUNTAI Supported by Riot Games」を12月9日・11日に開催すると発表。

本イベントは、Clutch_Fiさんが主催する「Devil Clutch杯」の第5弾。12月9日にオンライン予選を実施し、12月11日に「横浜BUNTAI」にてオフラインの3位決定戦・決勝戦を実施するという。

参加チームは元プロ選手とストリーマーが混在する4チーム。2025年11月3日から12月8日までの間でチーム練習を行い、それから本戦に挑むといった流れだ。

Devil Clutch杯については、「競技シーンを引退した元プロプレイヤーが再びスポットライトを浴びる舞台を作りたい」という、Clutch_Fiさん本人の想いから生まれたものだ。2024年12月に開催された第1回大会は、豪華なゲストが出演しハイレベルな戦いが繰り広げられたという。

横浜BUNTAIにてオフライン大会が催されるなど、進化を遂げたDevil Clutch杯。元プロとストリーマー混合チームによる熾烈な戦いを、その目で確かめてみてはいかがだろうか。なお、大会の模様はオンライン配信でも視聴できるため、こちらもあわせてチェックしてみてほしい。

本配信：ZETA DIVISION公式Twitch：https://www.twitch.tv/zetadivision

裏配信：yue Twitch：https://www.twitch.tv/yue_san

※出演者の各視点でも配信予定