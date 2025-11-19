2025年11月15日、およそ8年半の時を経てついに正式リリースされた『Escape from Tarkov』。本作は、ロシアに拠点を置くBattlestate Gamesが手がけたハードコアFPSタイトルだ。2017年7月にクローズドβ版を公開してから、ストリーマーの配信を機に国内で人気を博した。

そんな本作は、Battlestate Games公式サイトおよびSteamページにて購入可能だ。

リリース日当日には、Battlestate Gamesによる特別放送がYouTubeとTwitchで配信された。本番組は『Escape from Tarkov』の歴史を振り返りつつ、リリース後の展望を語るといった内容だ。日本語同時通訳はGLOEが担当する。気になる人は以下の動画をチェックしてほしい。

『Escape from Tarkov』は、敵が徘徊するエリアから物資を回収し脱出する「脱出シューター」の火付け役となったタイトル。極限のサバイバルと倒れたらすべてを喪う恐怖、そして街から脱出できたときの達成感を味わってみては？