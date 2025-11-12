Activision Blizzard Japanは11月11日、11月14日に発売されるシリーズ最新作『Call of Duty: Black Ops 7』のリリース記念イベントを順次開催すると発表した。

各種イベントは、本作のマルチプレイヤーモード、キャンペーンモード、ゾンビモードの魅力を、多くのクリエイターが実際にプレイしながら実況・解説するというもの。

まずは「BO7 LAUNCH OFFICIAL STREAMING」。本イベントは、ボドカさん、鈴木ノリアキさんをはじめとする10名以上のクリエイターが参加し、本作のマルチプレイヤーモードやキャンペーンモードをプレイするという。本イベントの詳細は以下のとおり。

●日時

11月14日（金）18:00～、20:00～

11月15日（土）20:00～

11月29日（土）20:00～

（各開催時間は前後する可能性がある）

●出演者（敬称略・順不同)

ボドカ、鈴木ノリアキ、SPYGEA、rion、ありけん、葉、aja、SqLA、花芽なずな、小雀とと、紡木こかげ 他

●視聴方法

各配信者による配信

加えて11月16日20時からは、柊 ツルギさんが主催するゾンビイベント「ゾォビビ杯」が開催。2チームに分かれてゾンビモードをプレイし、どちらが長く生き残るか対決するというものだ。出演者の詳細については、柊 ツルギさんのXアカウント、およびCall of Duty Japan 公式Xにて告知予定とのこと。

そして11月30日19時からは、ハセシンさん主催の「Creators Party」が開催される。CoD実況でおなじみのハセシンさんをはじめ、多数のクリエイターが参加してマルチプレイヤーモードをプレイするという。本イベントは、ハセシンさんのYouTubeアカウントか各配信者による配信で視聴可能だ。

そのほか、最初の最強チームを決める4v4トーナメント「BO7 KICKOFF TOURNAMENT」が今冬に開催予定。「Call of Duty League」の公式大会ルールに基づいた競技モードで実施されるという。出演者は後日発表予定で、Call of Dutyの公式YouTubeチャンネル、または公式Twitchチャンネルで視聴可能。

最後に、『Call of Duty: Black Ops 7』の発売を記念して、Call of Duty Japan 公式Xにて豪華賞品が当たるプレゼントキャンペーンを実施する。11月12日から14日にわたって、「Call of Duty」に関係する賞品をプレゼントするという。