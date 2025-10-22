2025年11月1日と2日に大阪のジョーシン日本橋店で開催されるジョーシンゲームフェスにも参加！

インティ・クリエイツは10月22日、2D横スクロールアクションゲーム『魔女ガミ－The Witch of Luludidea－』［Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PC（Steam）］について、発売記念抽選会を東京の秋葉原トレーダー2号店にて開催すると発表。開催日時は、2025年11月1日11時～17時まで。

景品には、出演声優サイン入り収録台本や色紙など、超豪華な景品が目白押し。参加賞として販促用B2ポスターのプレゼントもあるので、ふるって参加してみてはいかがだろうか。

ゲームの発売日は、2025年10月30日。価格はプラットフォームやエディションによって異なるので、下記のゲーム情報を確認してほしい。

A賞：サイン入り収録台本

出演声優3人ののサインの入った『魔女ガミ』の収録台本。

（シロハ役・富田美憂さん、シオリ役・浜田賢二さん、語り部役・野沢雅子さん）

B賞：出演声優陣のサイン色紙

個別のサイン色紙。

（シロハ役・富田美憂さん、シオリ役・浜田賢二さん、語り部役・野沢雅子さん）

C賞：特製ステッカー

参加賞：販促用B2ポスター

【抽選会概要】

開催場所：トレーダー秋葉原2号店

http://www.e-trader.jp/shop/akiba02.html

参加対象者：『魔女ガミ－The Witch of Luludidea－』パッケージ版の購入者

※どの店舗で購入しても対象となります。

※ご購入いただいた事を証明する物（レシートや通販の場合は納品書など、ご購入店舗名が確認できるメールが印刷されたもの）をご持参下さい。

※本商品1本ご購入につき1回の抽選ができます。

※1回の抽選で連続5回までの抽選となります。6回目以降は再度列にお並びいただきます。

※参加賞は抽選回数に関係なく1回のお並びにつき1枚となります。

ジョーシンゲームフェス出展情報

2025年11月1日と2日の二日間、大阪のジョーシン日本橋店で開催される新作ゲームの体験会「ジョーシンゲームフェス」に『魔女ガミ』も参加決定。

『魔女ガミ』を遊んだ人には、缶バッジをひとつプレゼント。会場では『魔女ガミ』のほかにも、各メーカーの新作ゲームをたくさん遊べるので、近隣の人はぜひ立ち寄ってみよう。

【開催概要】

イベント名：ジョーシンゲームフェス

開催日時：2025年11月1日・2日 10時～17時

開催場所：ジョーシン日本橋店 7F イベントホール

〒556-0005 大阪府大阪市浪速区日本橋5-9-5

「インティ・クリエイツ情報局」の最新会が配信！

IKKANさんと田中健大さんのダブルMCでお届けするインティ・クリエイツの最新情報を紹介する番組「インティ・クリエイツ情報局」の最新回となる第22回が配信決定。配信日は、2025年10月29日21時から。

番組では、新感覚ガールズスラッシュアクションゲーム『魔女ガミ－The Witch of Luludidea－』の発売直前ということで、ゲストに主人公・シロハ役の富田美憂さんを迎え、さまざまな情報を紹介するという。ぜひともチェックしよう。

【番組概要】

番組名：インティ・クリエイツ情報局 第22回

日時：2025年10月29日21時～

MC：IKKANさん／田中健大さん

ゲスト：富田美憂さん

配信URL：

YouTube Live：https://youtube.com/live/r1Qc62MahQ0

ニコニコ生放送：https://live.nicovideo.jp/watch/lv348991646

【ゲーム情報】

タイトル：魔女ガミ－The Witch of Luludidea－

（マジョガミ －ザ ウィッチ オブ ルルディデア－）

ジャンル：アクション

販売：インティ・クリエイツ

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PC（Steam）

発売日：2025年10月30日

価格：

Switch 2パッケージ通常版：9240円

Switchパッケージ通常版：7150円

Switch 2パッケージ限定版：1万3640円

Switchパッケージ限定版：1万1550円

Switch 2ダウンロード版：6500円

Switchダウンロード版：5500円

Steam版：4400円

※Steamはダウンロード版のみ。

CERO：B（12才以上対象）

© INTI CREATES CO., LTD. 2025 ALL RIGHTS RESERVED.