第三弾紹介映像（ローンチトレーラー）も公開！
『魔女ガミ－The Witch of Luludidea－』が本日発売！DL版の発売記念セールを実施中
インティ・クリエイツは10月30日、Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PC（Steam）向け2D横スクロールアクションゲーム『魔女ガミ－The Witch of Luludidea－』を発売した。価格はプラットフォームやエディションによって異なるので、下記のゲーム情報を確認してほしい。
また、発売にあわせて第三弾紹介映像（ローンチトレーラー）を公開。シロハが歌う「希望の詩」をバックに、プレイの様子をたっぷり楽しめるので、ぜひともチェックしよう。
▼映像はこちら！
■発売＆魔女ガミたちの宴 ハロウィン記念イラストを無料配布！
本作の発売を記念して、公式イラストレーターである夏目裕司氏が描き下ろした可愛い魔女ガミたちのハロウィンの宴イラストの壁紙を無料配信中。
▼壁紙の配信ページはこちら！
https://majogami.com/jp/special/
■ダウンロード版の発売記念セールを実施中！
Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PC（Steam）のダウンロード版は10％オフの発売記念セールを実施中。この機会にぜひ購入を検討してみてはいかがだろうか。セール期間は、2025年11月12日まで。
▼ストアページはこちら
Nintendo Switch 2：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000097798
Nintendo Switch：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000100992
PC（Steam）：https://store.steampowered.com/app/3837380/The_Witch_of_Luludidea/
各ストアでは、無料体験版も配信中。気になる人は、まずはこちらをプレイしてみよう。
【ゲーム情報】
タイトル：魔女ガミ－The Witch of Luludidea－
（マジョガミ －ザ ウィッチ オブ ルルディデア－）
ジャンル：アクション
販売：インティ・クリエイツ
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PC（Steam）
発売日：発売中（2025年10月30日）
価格：
Switch 2パッケージ通常版：9240円
Switchパッケージ通常版：7150円
Switch 2パッケージ限定版：1万3640円
Switchパッケージ限定版：1万1550円
Switch 2ダウンロード版：6500円
Switchダウンロード版：5500円
Steam版：4400円
※Steamはダウンロード版のみ。
CERO：B（12才以上対象）
© INTI CREATES CO., LTD. 2025 ALL RIGHTS RESERVED.