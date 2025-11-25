コナミデジタルエンタテインメントは11月25日、Steamにてダウンロード版ゲームを最大80%オフでお得に購入できるKONAMI「PUBLISHER SALE」を開催した。

今回のセールでは、8月発売の「METAL GEAR SOLID Δ：SNAKE EATER」や「グラディウス オリジン コレクション」が 30％オフ に、9月発売の「SILENT HILL f」が 初セール20％オフ となっている。

そのほか、 30％オフ の「幻想水滸伝 I＆II HDリマスター」、 40％オフ の「スーパーボンバーマン R 2」、 60％オフ の「悪魔城ドラキュラ アニバーサリーコレクション」などがラインアップ。

この機会にコナミのゲームを遊んでみてはいかがだろうか。詳細は下記の特設サイトをチェックしてほしい。

©Konami Digital Entertainment

©2025 Valve Corporation.

SteamおよびSteamロゴは、米国および／またはその他の国のValve Corporationの商標および／または登録商標です。