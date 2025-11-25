【最大80％オフ】コナミ、Steamセール開催 「メタルギアソリッドΔ」「サイレントヒルf」などが安い！
コナミデジタルエンタテインメントは11月25日、Steamにてダウンロード版ゲームを最大80%オフでお得に購入できるKONAMI「PUBLISHER SALE」を開催した。
今回のセールでは、8月発売の「METAL GEAR SOLID Δ：SNAKE EATER」や「グラディウス オリジン コレクション」が30％オフに、9月発売の「SILENT HILL f」が初セール20％オフとなっている。
そのほか、30％オフの「幻想水滸伝 I＆II HDリマスター」、40％オフの「スーパーボンバーマン R 2」、60％オフの「悪魔城ドラキュラ アニバーサリーコレクション」などがラインアップ。
この機会にコナミのゲームを遊んでみてはいかがだろうか。詳細は下記の特設サイトをチェックしてほしい。
・KONAMIパブリッシャーセール特設サイト
https://konami.jp/4nVKG5D
©Konami Digital Entertainment
©2025 Valve Corporation.
SteamおよびSteamロゴは、米国および／またはその他の国のValve Corporationの商標および／または登録商標です。