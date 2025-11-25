【最大80％オフ】コナミ、Steamセール開催　「メタルギアソリッドΔ」「サイレントヒルf」などが安い！

　コナミデジタルエンタテインメントは11月25日、Steamにてダウンロード版ゲームを最大80%オフでお得に購入できるKONAMI「PUBLISHER SALE」を開催した。

　今回のセールでは、8月発売の「METAL GEAR SOLID Δ：SNAKE EATER」「グラディウス オリジン コレクション」30％オフに、9月発売の「SILENT HILL f」初セール20％オフとなっている。

　そのほか、30％オフ「幻想水滸伝 I＆II HDリマスター」40％オフ「スーパーボンバーマン R 2」60％オフ「悪魔城ドラキュラ アニバーサリーコレクション」などがラインアップ。

　この機会にコナミのゲームを遊んでみてはいかがだろうか。詳細は下記の特設サイトをチェックしてほしい。

・KONAMIパブリッシャーセール特設サイト
https://konami.jp/4nVKG5D

 

