「GTA V」強化版が50％オフだと!? Epic Games Store「メガセール」開催 6月12日まで
Epic Games Storeにて5月15日～6月12日にかけて、「Epic Gamesメガセール 2026」が開催される。期間中は何百ものゲームが大幅割引になるほか、各種ゲームの無料コスメパックなどが配布される。
セールの目玉として、「グランド・セフト・オートV Enhanced」が2190円（50％オフ）でお買い得だ。いよいよ「6」が2026年11月19日に発売するので、その前にプレイするのにいいタイミングと言えるだろう。
ホラーゲーム「サイレントヒルf」も4290円（50％オフ）でオススメ。多くの実況者がハマったシリーズ最新作だ。
そのほか、「ホグワーツ・レガシー」が1481円（85％オフ）、「Clair Obscur: Expedition 33」が5984円（20％オフ）、「ボーダーランズ3」が798円（90％オフ）とお買い得なラインアップが揃っている。遊びたいゲームがないか、ストアをのぞいてみてはいかがだろうか。
・セール特設ページ
https://store.epicgames.com/sales-and-specials/mega-sale
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