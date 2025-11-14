コナミデジタルエンタテインメントは11月13日、発売中のサイコロジカルホラーゲーム「SILENT HILL f」について、バージョンアップデートを実施した。

主な内容としては新しいアクション難易度「簡単」や、2周目以降に一部のパートを任意でスキップできる機能を追加。また、雛子の持久力の回復速度をわずかに向上、強制戦闘の発生回数・敵の配置数を軽減するなど、仕様の調整も行ったとのこと。

とくに話題になっている新難易度「簡単」は、タイトル画面の「はじめから」だけでなく、一定範囲内で複数回ゲームオーバーになった際にも変更可能とのこと。

そのほか、イベントが進行しなくなる不具合やトロフィーに関わる不具合なども修正。ユーザーからは「対応マジ感謝」「周回してこその作品だからありがてぇ」など、感謝の声が寄せられている。詳しくは公式サイトのお知らせを参照してほしい。

ところで、「サイレントヒルf」主人公・雛子の顔モデル、モーション、ボイスを担当した俳優の加藤小夏さんが、YouTubeチャンネル「SILENT HILL f を本人がやります」を開設し、本作の実況プレイを配信していることが話題を呼んでいる。

すでにチャンネル登録者は31万人を突破。ゲーム初心者らしく苦戦しながら楽しくプレイしている様子は、視聴者から絶大な人気を博している。ちなみに初回の放送は記事執筆時点で420万再生を突破していた。

ファンからは今回のアップデートで追加された難易度「簡単」について「絶対加藤さんのためだろ」「難易度名は小夏でお願いします」「開発、動きます」などと推察する声が寄せられていた。

とくにすでに始めているプレイヤーでも「途中から変更できる仕様」について「これはやさしい清純派アップデート」と称賛するコメントがあり、加藤さんが今後の配信で難易度を変更するのかどうかにも注目が集まっている。

なお、加藤小夏さんの実況配信は11月14日22時より最新回を配信予定。この機会にまだ見たことのない人は、ライブで視聴して応援してみてはいかがだろうか。

YouTube配信

SILENT HILL f #6



11月14日(金) 22:00〜



闘わせていただきます！

よろしくお願いします🎮



・ pic.twitter.com/O9wVWxyIEX — 加藤小夏 (@cncnpi) November 12, 2025

【ゲーム情報】

タイトル：SILENT HILL f

ジャンル：サイコロジカルホラー

販売：KONAMI

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store／Microsoft Store）

発売日：発売中（2025年9月25日）

価格：

スタンダードエディション：8580円（パッケージ版／ダウンロード版）

デラックスエディション：9790円（ダウンロード版）

※パッケージ版はPS5のみ。

CERO：Z（18歳以上対象）

※このゲームには、性差別や児童虐待、いじめ、薬物による幻覚、拷問、強い暴力表現が含まれています。

©Konami Digital Entertainment