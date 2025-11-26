俳優の大崎捺希さんは11月25日、コナミデジタルエンタテインメントより発売中のサイコロジカルホラーゲーム「SILENT HILL f」のゲーム配信を年内にすると自身のX（Twitter）にて宣言した。これは作品内で共演した加藤小夏さん、飯島優花さんの配信が盛り上がっていることを受けた決断と見られる。

覚悟が決まりました。



今年中にSILENT HILL fのゲーム配信

やります！！



不慣れな配信になると思いますが



撮影当時を振り返りつつ

皆さんと楽しめればなと思います。



なるはやで向かうぜ！相棒！！



日程決まり次第お知らせします💊#silenthillf — 大崎捺希 (@NRespawl) November 25, 2025

というのも、主人公・雛子の顔モデル、モーション、ボイスを担当した俳優の加藤小夏さんがYouTubeチャンネルを開設し、本作の実況プレイを配信したのが話題の発端だ。初回の配信はすでに477万回再生を記録する人気っぷり。

そして先日には、同作のキャラクター・西田凛子役を務めた飯島優花さんも、ゲーム実況配信を開始。回線トラブルと戦いつつ、「#1」の配信を三度目の正直でやり切った。

なお、両者ともにゲームおよび配信の初心者で、このために開設したYouTubeチャンネル名も「SILENT HILL f を本人がやります」「いいじまゆうかです。」と趣深いものに。初心者あるあるの動きやトラブルも含め、ゲームを楽しむ様子を視聴者が温かく見守るものとなっている。

この「本人がやります」ブームを受け、ついに同作のキャラクター・岩井修役を務める大崎捺希さんも配信を決意したという流れになる。「撮影当時を振り返りつつ、皆さんと楽しめればなと思います」とのこと。

この発表にユーザーからは「待ってたよー！」「修ーーっ楽しみにしてます」「男性陣も負けてられないですね！」「待ってたぜ！相棒!!」と期待の声が寄せられている。

なお、加藤小夏さんの配信では相棒の「修」を名乗る視聴者から、「今日も頑張れ相棒!!」とスパチャ＋アドバイスが飛ぶのも恒例に。「修」役の大崎捺希さんの配信でも似たことが起きるのではないかと配信前から話題になっている。

今ならゲーム本編も、PS StoreやSteamなどで20％オフセールを開催中。見るのもよし、自分でプレイするもよし。ぜひこの「本人がやります」ブームに乗っかってみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル：SILENT HILL f

ジャンル：サイコロジカルホラー

販売：KONAMI

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store／Microsoft Store）

発売日：発売中（2025年9月25日）

価格：

スタンダードエディション：8580円（パッケージ版／ダウンロード版）

デラックスエディション：9790円（ダウンロード版）

※パッケージ版はPS5のみ。

CERO：Z（18歳以上対象）

※このゲームには、性差別や児童虐待、いじめ、薬物による幻覚、拷問、強い暴力表現が含まれています。

©Konami Digital Entertainment