いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第25回
【最大53%オフ！】Lenovo ブラックフライデーセール開催中！ ThinkPad X1 Carbonが半額以下の衝撃特価！
2025年11月18日 09時30分更新
Lenovo（レノボ）の公式オンラインストアでは、12月4日まで、年に一度の「ブラックフライデーセール」を開催中です！
ビジネスの定番「ThinkPad」や、最新のAI機能搭載PC、さらにハイエンドなゲーミングPCが、最大53%オフの特別価格で手に入ります。
特典満載の「ブラックフライデー3大特典」
特別価格
・多数の人気モデルを限定価格で提供（11月20日までの超特価モデルあり）。
周辺機器特別価格
・マウスやモニターなど、便利アイテムもセール対象。
保証がお得
・どのPCでも3年以上の長期保証を追加可能（一部対象外あり）。
第1弾セール（11月14日～11月20日）
第1弾セール期間中は、人気モデルの超特価や周辺機器の割引、長期保証の追加など、3大特典をまとめて利用できます。
※在庫・価格・仕様は構成により変動します。売り切れもあるのでお早めに。
お得な目玉商品
①ThinkPad E14 Gen 7 IRL（エントリーモデル）
（163,020円 → 特別価格 79,222円）51％オフ
14型のコンパクトボディに高性能を凝縮。インテル Core プロセッサー搭載で高速応答、高いマルチタスク性能を実現。
プロセッサー：インテル Core 3 プロセッサー 100U（Eコア 最大3.30GHz Pコア 最大4.70GHz）
（365,310円 → 特別価格 198,550円）45％オフ
13.3型モバイルノート。インテル Core Ultra搭載でAI支援による作業効率も抜群。
プロセッサー：インテル Core Ultra 7 プロセッサー 155U（Eコア 最大3.80GHz Pコア 最大4.80GHz）
③ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition（プレミアムモデル）
（526,460円 → 特別価格 246,620円）53％オフ
軽量1kg未満で片手操作も可能。インテル Core Ultra（シリーズ2）搭載でAIによる生産性向上をサポート。
プロセッサー インテル Core Ultra 7 プロセッサー 258V（LPEコア 最大3.70 GHz Pコア 最大4.80 GHz／32 GB MOP）
まとめ
高品質なThinkPadや最新AI PCを、この機会に特別価格で手に入れましょう。
※セールは12月4日までですが、超特価モデルの多くは11月20日で終了します。
※構成によって仕様・価格は変動します。
