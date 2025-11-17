Amazonセール情報大紹介！ 第377回
ハイセンス55型4K TV「55E50R」が67,800円！ 低価格でネット動画もゲームも快適＆3年保証
2025年11月17日 15時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【タイムセール】ハイセンス 55V型4K TV 55E50R【3年保証】登場！
大画面4Kテレビを高コスパで導入！ Hisense（ハイセンス）のAmazon.co.jp限定モデル「55V型 4KスマートTV 55E50R」が、Amazonタイムセールに登場しました。
機能を絞り込み、機能を絞り、優れたコストパフォーマンスを実現。参考価格79,800円のところ、15％OFFの67,800円というお買い得価格で手に入ります。
ハイセンス 55V型4K TV 55E50R【3年保証】の特徴
① HI-VIEWエンジンで高画質再現
独自の「HI-VIEWエンジン」がネット配信映像を解析し、コントラストと色彩を最適化。Dolby Vision対応で映画やドラマも表情豊かに楽しめます。
② FPSやアクションゲームも快適！低遅延ゲームモード
HDMI 2.1対応の「低遅延ゲームモード」を搭載。操作のタイムラグを抑え、シビアな判定を要するゲームも快適にプレイできます。
③ スマート連携と安心の3年保証
スマートフォンの画面をテレビに映し出せるスクリーンシェア機能搭載（Apple、Android対応）。写真や動画を家族や友人と一緒に楽しめます。
お買い得価格で手に入る！
高コスパながら高性能な55インチ4KスマートTVを、通常より1万円以上お得に購入可能です。
※価格はサイズによって異なります。
