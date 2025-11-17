運次第で全品無料!? Yogiboブラックフライデー、今年もサイコロで大チャンス！

Yogibo（ヨギボー）の年に一度のビッグイベント「BLACK FRIDAY セール」が公式オンラインストアで開催中です。



今年の最大の目玉は、はずれなしの割引クーポン配布イベント。サイコロを振って出た目に応じて、10～30%オフのクーポンを必ず獲得できます。さらに、運が良ければ購入金額が全品無料（100%オフ）になるスペシャルチャンスも！

クーポンは、セールで割引された価格からさらに適用されるため、欲しかったYogiboをお得に手に入れる絶好の機会です。

セール期間＆クーポン条件

開催期間：

・店舗：11月14日～11月30日

・公式オンラインストア：11月14日～12月1日 AM7:59

最大特典：

・通常セール：対象商品が最大20％オフ

・サイコロ／抽選クーポン：必ず10～30％オフ、運が良ければ全品無料（上限10万円まで）

利用条件：

・クーポン獲得・使用はお一人様1回限り

・オンラインでクーポン取得には「Yogibo Friend」会員登録が必要

・店舗・オンラインで対象商品や割引率が異なる場合あり

クーポン適用でさらにお得な目玉商品

①Yogibo Magic Duvet Single

（16,390円 → 特別価格 13,112円）20％オフ

ビーズソファのカバーと同じ生地の柔らかなブランケットです。

②Yogibo Giga Max

（65,890円 → 特別価格 59,301円）10％オフ

特大サイズで体に完全フィットするビーズソファ。

③Yogibo Zoola Max

（36,190円 → 特別価格 32,571円）10％オフ

屋外利用も可能。横向きにすれば3人掛けソファにも。

まとめ

サイコロを振るだけで、欲しかったYogiboをさらにお得に、もしかしたら“無料”で手に入れられる可能性があります。迷っている時間がもったいない！ 公式サイトで運試し＆掘り出し物をゲットしましょう。

※クーポンの獲得・使用前には、必ず公式キャンペーンページの注意事項をご確認ください。