いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第24回
運次第で全品無料!? Yogiboブラックフライデー、今年もサイコロで大チャンス！
2025年11月17日 09時00分更新
Yogibo（ヨギボー）の年に一度のビッグイベント「BLACK FRIDAY セール」が公式オンラインストアで開催中です。
今年の最大の目玉は、はずれなしの割引クーポン配布イベント。サイコロを振って出た目に応じて、10～30%オフのクーポンを必ず獲得できます。さらに、運が良ければ購入金額が全品無料（100%オフ）になるスペシャルチャンスも！
クーポンは、セールで割引された価格からさらに適用されるため、欲しかったYogiboをお得に手に入れる絶好の機会です。
セール期間＆クーポン条件
開催期間：
・店舗：11月14日～11月30日
・公式オンラインストア：11月14日～12月1日 AM7:59
最大特典：
・通常セール：対象商品が最大20％オフ
・サイコロ／抽選クーポン：必ず10～30％オフ、運が良ければ全品無料（上限10万円まで）
利用条件：
・クーポン獲得・使用はお一人様1回限り
・オンラインでクーポン取得には「Yogibo Friend」会員登録が必要
・店舗・オンラインで対象商品や割引率が異なる場合あり
クーポン適用でさらにお得な目玉商品
（16,390円 → 特別価格 13,112円）20％オフ
ビーズソファのカバーと同じ生地の柔らかなブランケットです。
（65,890円 → 特別価格 59,301円）10％オフ
特大サイズで体に完全フィットするビーズソファ。
（36,190円 → 特別価格 32,571円）10％オフ
屋外利用も可能。横向きにすれば3人掛けソファにも。
まとめ
サイコロを振るだけで、欲しかったYogiboをさらにお得に、もしかしたら“無料”で手に入れられる可能性があります。迷っている時間がもったいない！ 公式サイトで運試し＆掘り出し物をゲットしましょう。
※クーポンの獲得・使用前には、必ず公式キャンペーンページの注意事項をご確認ください。
